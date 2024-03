Aprilia monopolizza la scena nei test del CIV a Misano

Senza il mattatore Michele Pirro, volato a Jerez de la Frontera per i test Ducati MotoGP, si chiude nel segno di Aprilia la pre-season del CIV Superbike 2024. Con due RSV4 1100 ulteriormente affinate, lo squadrone Nuova M2 Racing ha monopolizzato la scena nella conclusiva giornata di test ufficiali del Campionato Italiano Velocità al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Un sempre più convincente Luca Bernardi ha ottenuto la miglior prestazione cronometrica in 1’35″934, lasciando a 4 decimi il compagno di squadra Samuele Cavalieri. Un assalto al time attack fortemente voluto da parte del sammarinese, lanciando un messaggio chiaro al pluricampione italiano assente quest’oggi.

Aprilia al top nel CIV Superbike

Su asfalto finalmente asciutto dopo la pioggia di ieri, nel turno pomeridiano Luca Bernardi ha fatto di gran lunga la differenza sul resto del gruppo. Un iniziale attacco al tempo di 1’37”392 ha anticipato una serie di giri veloci in sequenza inavvicinabili per chiunque, interessanti anche in ottica distanza di gara. Già vincitore di un paio di gare al debutto sulla RSV4 1100, per questo 2024 il Campione CIV Supersport 2020 punta ad attestarsi come competitor principale di Michele Pirro nella rincorsa al titolo tricolore. Il sammarinese guarda con fiducia al primo round in programma sul medesimo tracciato il 6-7 aprile prossimi, quando spera di tornare protagonista Samuele Cavalieri. Reduce da un 2023 di alti (pochi) e bassi (tanti), il vice-Campione 2020 nel finale ha messo insieme il giro buono in 1’36”329. A completare l’1-2 Nuova M2 Racing.

Delbianco dal doppio volto, Vitali rompe

Se Aprilia (Bernardi in particolare) resta il riferimento di giornata in termini di competitività assoluta, complice anche l’assenza forzata di Pirro, alle sue spalle si registrano i progressi di Alessandro Delbianco. DB52 ha concluso terzo a 2 decimi da Cavalieri, con l’unica nota stonata rappresentata da una piccola scivolata pomeridiana alla Misano 1. Niente male comunque considerando che per il team DMR Racing si tratta appena della seconda uscita del 2024 con la R1 sotto le insegne di squadra di riferimento Yamaha Motor Italia. Naturalmente resta del lavoro da svolgere, in tal senso ne sanno (malvolentieri) nella Scuderia Improve Honda. Con una CBR 1000 RR-R di ultima generazione, dotata tuttavia di motore originale e carena versione 2023, Luca Vitali è stato suo malgrado rallentato dalla rottura del propulsore. Insomma, in attesa di intervenire sul telaio facendo leva sulle concessioni approvate per questa stagione dal promoter FMI, si dovrà prima pensare ad altre macroaree…

Il debuttante Mercandelli in crescita

Tutt’altro umore per quanto concerne Roberto Mercandelli, autore del quarto tempo. Il rookie di lusso del Broncos Racing Team ha limato di quasi 1 secondo il personale best lap, trovando sempre più confidenza con la Panigale V4 R. Seguono nell’ordine Kevin Manfredi con la Suzuki vestita con i colori Penta Motorsport e il sempreverde Simone Saltarelli (TCF Racing Honda).

MV Agusta con Ottaviani vola nel CIV Supersport

Per un marchio italiano al vertice nella top class Superbike, ce n’è un altro che si prende la scena nel CIV Supersport. Questo il caso di MV Agusta che per mano di Luca Ottaviani ha visto portare la F3 800 RR in cima al monitor dei tempi. Il portacolori Extreme Racing Service ha rifilato oltre mezzo secondo alle Ducati Panigale V2 di Andrea Mantovani (2° con Mesaroli Racing) e Marco Bussolotti (3° con SGM Tecnic). Regalate nel 2023 le prime gioie alla 3 cilindri varesina, alla luce dei verdetti emersi in questi test “Otta-San” si affaccia alla stagione 2024 con le carte in regola per ambire al bersaglio grosso. Il tutto in un CIV Supersport, come sempre, da “tutto esaurito” (sono attesi al via oltre 40 piloti!).

Due spagnoli in evidenza nelle restanti classi

Detto di Superbike e Supersport, nelle restanti classi si sono messi in evidenza gli spagnoli. Vedere David Gonzalez (AC Racing Team) nella nuova PreMoto3 targata Honda NSF250R e il vice-Campione del Mondo in carica di categoria José Luis Perez Gonzalez (approdato al CIV nell’ambito di una partnership tecnica tra il pluridecorato Prodina Racing e MCR Squadra Corse) in Supersport 300. In Moto3 ha avuto la meglio Elia Bartolini (Lucky Racing Team), giusto poche ore prima di partire per Barcellona dove questo week-end lo attenderà l’esordio nel Mondiale Supersport 300 con MotoXRacing.

Verso il primo round di Misano

Per molti binomi del CIV va così archivio la pre-season. Anche se qualcuno si concederà domani un’ultimissima giornata di test ancora sul tracciato di Misano in occasione del “Track Day by EMG Eventi”. Dopodiché tutte le attenzioni si rivolgeranno al primo round di una stagione 2024 comprensiva di 12 gare suddivise nei canonici 6 round.

Photo credit: Dani Guazzetti