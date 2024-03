MotoGP, Bezzecchi work in progress: obiettivi chiari per Portimao

Il team Pertamina Enduro VR46 ha raccolto un po’ meno di quanto si aspettasse nel Gran Premio del Qatar e punta a fare meglio in Portogallo in questo weekend. Fabio Di Giannantonio si è ritirato nella sprint a causa di un brutto highside e poi ha conquistato un discreto 7° posto nella gara lunga. Il grande assente è stato Marco Bezzecchi, che ha ottenuto solo 2 punti con il 14° posto di domenica. Ha dei problemi alla guida della Ducati Desmosedici GP23 e l’obiettivo è risolverli a Portimao.

MotoGP Portimao, Bezzecchi cerca soluzioni

A Bezzecchi piace l’Autodromo Internacional do Algarve e spera di tornare su livelli più consoni al suo valore: “Quella di Portimao è una delle piste più belle del calendario. Complicata, impegnativa a livello fisico, ma al tempo stesso molto divertente. Lo scorso anno sono andato forte, ora sto facendo un po’ di fatica. Però sono contento dei progressi fatti nel corso del weekend in Qatar, con la squadra continueremo a lavorare soprattutto sulla frenata e l’inserimento. L’obiettivo è avvicinarci al gruppo dei più veloci e divertirci“.

Idee chiare per il pilota riminese, che assieme al team Pertamina Enduro VR46 conta di trovare la chiave per guidare la sua Ducati in maniera efficace. Anche se Pecco Bagnaia lo aveva avvertito delle possibili difficoltà nell’adattamento alla nuova moto, Bez non si aspettava di faticare così tanto. Comunque ha il talento e la squadra per riuscire a sistemare ciò che non sta funzionando.

Di Giannantonio vuole la top 5

A differenza di Bezzecchi, Di Giannantonio si è trovato più a suo agio con la Desmosedici GP23 e mira ad essere protagonista in Portogallo: “Il bilancio del weekend in Qatar è stato complessivamente positivo. Abbiamo avuto qualche problemino, ma non ci ha impedito di essere veloci e competitivi. Continueremo a lavorare sodo anche a Portimao, una pista stupenda. Un vero roller coaster, molto impegnativo sul piano fisico. Non dobbiamo avere fretta, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare a crescere. La top 5 può essere un obiettivo alla portata“.

Il pilota romano in passato non ha brillato in Algarve, dove non ha ottenuto nessun punto da quando corre in MotoGP. Adesso la situazione è diversa, ha fatto il salto di qualità per il quale ha tanto lavorato e può ambire a conquistare dei buoni risultati nel gran premio 2024.

Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team