L’unione fa la forza: Roc’N’Dea e Leopard insieme nel CIV PreMoto3

Nel 2023 hanno aderito con largo anticipo al rinnovato CIV PreMoto3 2024, affrontando addirittura un piccolo shakedown dimostrativo della Honda NSF250R lo scorso mese di settembre. Avanti veloce fino ad oggi, il team Roc’N’Dea ha precorso di nuovo i tempi, svelando in anteprima i propri programmi in occasione dei test ufficiali del Campionato Italiano Velocità di scena in questi giorni al Misano World Circuit Marco Simoncelli. E che piani verrebbe da aggiungere! Già impegnata in CIV Supersport 300, Yamaha R7 e R3 Cup, la formazione capitanata dal tandem Massimo Roccoli-Alex De Angelis godrà del supporto del Leopard Racing Team per il nuovo corso della entry class tricolore.

Roc’N’Dea e Leopard uniscono le forze nel CIV PreMoto3

Esatto, proprio così. La pluridecorata struttura italo-lussemburghese, quattro volte Campione del Mondo Moto3 (2015, 2017, 2019, 2023), unirà le forze con il team Roc’N’Dea per l’edizione inaugurale del CIV PreMoto3 in stile ‘Talent Cup’. Con un obiettivo comune: creare un percorso di crescita per i giovanissimi talenti del panorama nazionale attraverso un programma di preparazione ed allenamenti curato nei minimi dettagli da “taluni” Massimo Roccoli e Alex De Angelis.

Le Honda si tingono d’azzurro

Per celebrare questa importante partnership, tutto il team Roc’N’Dea vestirà l’inconfondibile azzurro Leopard. A partire dall’abbigliamento, passando inevitabilmente per la livrea delle NSF250R (vedi foto d’apertura) affidate a Kevin Cancellieri e il Campione FIM MiniGP Italy Series Ohvale 190 2022 Edoardo Savino, prodotti della Leopard Academy, in arrivo dal CIV Junior. Un po’ come accadeva quando, a suo tempo, il Leopard Racing Team correva in forma ufficiale nel CIV Moto3.

Test in corso a Misano

Ulteriori dettagli sono attesi nei giorni a seguire. Nell’attesa i diretti interessati si sono portati avanti con il lavoro, scendendo in pista a Misano in occasione dei test ufficiali pre-campionato del CIV 2024. Per i promettenti Kevin Cancellieri ed Edoardo Savino, entrambi al debutto sulle ruote alte, un’uscita quanto mai importante al fine di prendere le misure delle rispettive NSF250R sul medesimo tracciato che, tra un paio di settimane, ospiterà il primo round stagionale.

Photo credit: Filippo Mingardi