Oggi Motocross Mondiale di scena sul tracciato portoghese di Agueda. Qui sotto gli orari dei collegamenti in streaming e le differite TV. Intanto è stata una vigilia resa molto impegnativa dalle proibitive condizioni meteo, che hanno messo in forse la regolare disputata della consueta gara di qualifica che assegna dieci punti al vincitore e determina le posizioni di ingresso al cancello. In MX2 antipasto indigesto per Andrea Adamo, caduto durante la corsa MX2 e fuori dalla zona punti (undicesimo). Adesso il ritardo del pilota italiano in classifica comincia ad essere preoccupante.

Gajser accorcia le distanze

Dopo aver compiuto una ricognizione della pista, giudicandola idonea Tim Gajser, Jorge Prado e Jeffrey Herlings si sono scatenati alla partenza, con il pilota Honda HRC autore dell’holeshot ma subito attaccato dai due rivali. Nel corso dello stesso primo giro Gajser si è ripreso il comando ed ha vinto con margine, mentre il leader iridato Jorge Prado faceva i conti con problemi di visibilità, finendo soltanto settimo. Adesso sono appena sette i punti di vantaggio dello spagnolo in una classifica che resta apertissima anche alle incursioni di Romain Febvre (Kawasaki) e Jeffrey Herlings (KTM).

Mondiale MXGP dopo la gara di qualifica

1. Jorge Prado (ESP, GAS), 223 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 216 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 182 p.; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 173 p.; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 148 p.; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 141 p.; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 138 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 123 p.; 9. Valentin Guillod (SUI, HON), 88 p.; 10. Kevin Horgmo (NOR, HON), 82 p

MX2, una caduta ferma Adamo

Liam Everts (KTM) ha vinto una qualifica pazza, causa le condizioni della pista. Adamo è finito a terra, incappando in un altro “zero” pesante per la classifica: adesso sono 75 i punti di distanza dal capofila Kay De Wolf. “Non è andato liscio niente, fin dal primo giro di pista, è stato un sabato folle ma le sensazioni in vista della gara sono positive, mi posso riscattare” ha commentato il pilota siciliano.

Classifica Mondiale MX2 dopo la gara di qualifica

1. Kay de Wolf (NED, HUS), 214 punti; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 194 p.; 3. Lucas Coenen (BEL, HUS), 153 p.; 4. Thibault Benistant (FRA, YAM), 151 p.; 5. Andrea Adamo (ITA, KTM), 139 p.; 6. Liam Everts (BEL, KTM), 138 p.; 7. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 131 p.; 8. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 126 p.; 9. Rick Elzinga (NED, YAM), 119 p.; 10. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 101 p

Dove vedere il GP Agueda

Rai ed Eurosport offriranno in diretta soltanto gara 2 delle due categorie Mondiali, con gli orari riportati qui sotto. Per gustare l’intero programma live streaming è disponibile MXGP-TV.com la piattaforma streaming ufficiale, su abbonamento.

MX2 gara 1 ore 14:00 Differita Eurosport2 ore 00:30

MXGP gara 2 ore 15:00 Differita Eurosport2 ore 01:00

MX2 gara 2 ore 17:00 diretta RaiPlay ed Eurosport2, differita RaiSport ore 22

MXGP gara 2 ore 18:00 diretta RaiPlay ed Eurosport2, RaiSport ore 22:50

Foto: Instagram