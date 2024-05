Formula 1 Miami: Verstappen cala la sesta Pole Position di fila

Max Verstappen chiude il suo sabato perfetto insieme alla Red Bull nella città della Florida conquistando la Pole Position del GP di Miami. Verstappen raggiunge la sesta di fila in questo 2024 ed è la trentottesima in carriera in Formula 1. Charles Leclerc partirà ancora secondo, domani però, dovrà fare meglio in partenza con la sua Ferrari. La seconda fila sarà aperta da Carlos Sainz con l’altra Ferrari, davanti all’altra Red Bull quella di Sergio Perez. La terza fila è tutta per la McLaren con Lando Norris davanti al compagno Oscar Piastri. La quarta fila invece, sarà tutta Mercedes con qui George Russell che scatterà davanti a Lewis Hamilton. La quinta fila sarà aperta dalla Haas di Nico Hulkenberg davanti alla Racing Bulls di Yuki Tsunoda.

I piloti che si sono piazzati fuori dalla Top10

Nella Q2 il primo degli eliminati è stato Lance Stroll che non è entrato in Top10 con la sua Aston Martin per soli 22 centesimi, una prova comunque convincente la sua. La sesta fila sarà chiusa da Pierre Gasly con l’Alpine, che quindi riesce a battere il compagno di team. La settima fila, infatti, sarà aperta dall’altra Alpine quella di Esteban Ocon che scatterà nella stessa fila di Alexander Albon con la Williams. Quindicesimo ed ultimo della Q2 Fernando Alonso con l’Aston Martin, mai veramente in lotta per il taglio e sconfitto nettamente dal compagno di squadra.

Nella Q1 il primo degli eliminati è stato Valteri Bottas che con la sua Kick Sauber non ha tagliato il turno per soli 10 centesimi. La penultima fila vede partire in diciassettesima posizioni il padrone di casa Logan Sargeant, davanti alla sorpresa in negativo della qualifica. Diciottesimo, infatti, scatterà Daniel Ricciardo che dopo il quarto posto nella Sprint di oggi, ci si aspettava di più da lui. L’ultima fila è per Kevin Magnussen che con la sua Haas non ha avuto molta fortuna nel suo ultimo tentativo, vicino a lui ed in ultima posizione partirà Guanyu Zhou con la Kick Sauber.

Griglia di partenza della Formula 1 nel GP di Miami

Foto: profilo social FORMULA1