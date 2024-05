La Ducati ha nuovamente monopolizzato i tre gradini del podio nell’ultima gara di MotoGP a Jerez. Pecco Bagnaia, Marc Marquez e Marco Bezzecchi hanno centrato le prime tre posizioni, il lunedì di test è stato altrettanto importante per mettere fine ad alcuni problemi embrionali sulla Desmosedici GP24. Le vibrazioni alla gomma posteriore sono scomparse nel weekend spagnolo, merito anche di un metodo di lavoro “anomalo”.

Weekend di test a Jerez

Nei test preseason e nei primi tre Gran Premi della stagione ’24 la Ducati ufficiale ha lamentato problemi di vibrazione che hanno impedito di esprimersi al meglio. A Jerez gli uomini in rosso hanno adottato una maniera innovativa di testare, a causa delle restrizioni in termini di wildcard e test privati dettate dal nuovo sistema di concessioni della MotoGP. Il venerdì andaluso è stato impiegato per fornire dati utili ai tecnici e sondare soluzioni. “Abbiamo utilizzato il venerdì come test ed è stato molto utile. Abbiamo provato più cose del normale e non abbiamo avuto vibrazioni“, ha spiegato Pecco Bagnaia dopo la vittoria domenicale.

Nel box Ducati factory si sono focalizzati su diversi assetti che potessero aiutare su circuiti con meno grip, laddove affiorano maggiormente le suddette vibrazioni. Un lavoro anche in ottica Montmelò, appuntamento in calendario MotoGP previsto dal 24 al 26 maggio. Sembra un grattacapo ormai archiviato, anche se serviranno ulteriori conferme. “Dobbiamo aspettare per sapere se abbiamo risolto il problema“, ha aggiunto il campione di Chivasso. Molto influisce anche lo stile di guida, con cambiamenti di inclinazione in curva che possono deviare le traiettorie.

L’ottimismo di Martin e Tardozzi

Al momento Jorge Martin, leader di classifica nonostante la recente caduta in patria, sembra più ottimista e risolutivo. “Abbiamo provato diverse soluzioni che possono aiutare e renderci ancora più veloci. Sono molto contento della prestazione e dei progressi che abbiamo fatto“. Gli fa eco il team manager Davide Tardozzi. “Avevamo ancora vibrazioni sulla moto e ci concentriamo su quello. Gli ingegneri hanno lavorato duro durante il weekend, crediamo di aver trovato delle soluzioni. Continueremo su questa linea per risolvere completamente il problema, ma siamo soddisfatti“.

Foto: Instagram @pecco63