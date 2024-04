Francesco Bagnaia è stato il grande protagonista della gara MotoGP a Jerez, ha conquistato una vittoria da campione contro un fenomeno come Marc Marquez. Ne aveva bisogno, per riscattarsi da alcune delusioni e per migliorare la sua classifica. I prossimi gran premi in calendario sono Le Mans, Barcellona e Mugello. Tutte piste molto gradite e sulle quali punterà a confermarsi.

MotoGP, test Jerez: il lavoro di Bagnaia e Ducati

Oggi in Andalusia team e piloti hanno affrontato un test utile per il futuro. Pecco, che ha chiuso con il 4° tempo assoluto, a Sky Sport MotoGP ha spiegato il tipo di lavoro che ha svolto con il team Ducati: “Oggi abbiamo confermato molte delle prove che abbiamo fatto nel weekend. Abbiamo dovuto fare un po’ di controprove e riconfermiamo tutto quanto. Abbiamo portato avanti un’idea per un gran premio che verrà più avanti, però in ogni caso sono soddisfatto. Non abbiamo fatto tanti giri perché ho provato diverse cose, ma ha funzionato tutto“.

Tra le cose provate una diversa configurazione del setup che può tornare utile nei tracciati a bassa aderenza. Il tre volte campione del mondo è stato interpellato anche sulle famose vibrazioni della Desmosedici GP24 che lo hanno condizionato nei primi gran premi. Sembra che ci sia stato un grande miglioramento, anche se la conferma ci sarà solo nei prossimi circuiti: “Jerez non è una pista che porta la moto a vibrare – spiega – però le modifiche fatte possono dare una mano e secondo me ce l’hanno data. Dovremmo aver capito la direzione. Speriamo di esserci riuscititi veramente o almeno di sapere che strada seguire se dovesse risuccedere. Questo weekend lo utilizzeremo come punto di partenza, perché abbiamo risolto molte problematiche“.

Pecco, la vittoria in Spagna dà fiducia

Inevitabile parlare anche della straordinaria performance fornita domenica, anche se Bagnaia non ha potuto godersi pienamente il successo perché oggi è tornato subito al lavoro: “Ho rivisto la gara quando sono rientrato nel box dopo le varie interviste. L’ho guardata assieme alla mia squadra, è stata molto bella. Non vedo l’ora di tornare a casa e guardarla nuovamente con il commento in italiano. Ho realizzato cosa ho fatto. Dopo una gara così è fondamentale rimanere concentrati sull’obiettivo, oggi era una giornata importante di test e quindi ho avuto poco tempo di godermela. Però è stato fantastico domenica“.

Una delle cose più belle fatte in gara è il doppio sorpasso al primo giro su Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Una manovra da campione che non è frutto di improvvisazione, come ha avuto modo di spiegare: “Quel sorpasso l’ho studiato negli anni. Nel 2023 aveva funzionato, anche se non così bene. Sapevo che al primo giro c’era la possibilità di fare qualcosa del genere lì, è stato fantastico. Non era facile, c’era poco spazio, ed esserci riuscito da ancora più valore alla gara che ho fatto. Comunque anche il giro veloce a tre giri dalla fine non è stato male“.

Per il trittico Le Mans-Barcellona-Mugello il pilota factory Ducati è fiducioso di poter fare bene: “Sì, sono ottimista. Sono sempre andato forte in tutte e tre le piste. Purtroppo l’anno scorso a Le Mans sono incappato in un incidente con Vinales e poi a Barcellona c’è stata la caduta più brutta della mia carriera. Invece, al Mugello sono due anni che vinciamo e speriamo di riuscire a ottenere un grande risultato anche lì“.

Foto: Ducati Corse