MotoGP, Bezzecchi: “Ecco i miei problemi con la Ducati GP23”

Solo 2 i punti conquistati da Marco Bezzecchi nel primo weekend di gara del 2024. In Qatar ha fatto tanta fatica a trovare feeling e velocità con una Ducati Desmosedici GP23 con la quale sta avendo più difficoltà di quelle che immaginava. Nonostante un test che sembrava avergli dato fiducia in vista del gran premio, a Lusail non è stato competitivo. Lui e il team Pertamina Enduro VR46 dovranno trovare una soluzione. Guardare i dati di Fabio Di Giannantonio, invece più a suo agio con la “nuova” moto, e degli altri piloti può essere di aiuto.

MotoGP, Bezzecchi come Bastianini 2023?

Il pilota riminese è determinato a disputare una stagione da protagonista, vuole risolvere i problemi e far vedere di meritare l’ingaggio in una squadra ufficiale per il 2025: “Ho visto i commenti che ha fatto Bastianini l’anno scorso – ha detto a The.Race.com – e mi ci sono ritrovato molto. Spero di poter aggiustare tutto un po’ prima di Enea“.

Bezzecchi ha notato delle similitudini con quanto dichiarava Enea Bastianini sulla GP23 nella passata stagione, caratterizzata da alcuni infortuni seri che lo hanno pesantemente condizionato. Ma comunque la Desmosedici del 2023 è stata definita una moto “non facile” anche da Pecco Bagnaia, nonostante con essa abbia vinto gare e titolo. A qualcuno può servire del tempo per adattare il proprio stile di guida, è quello che sta facendo Bez.

Cosa non funziona con la Ducati Desmosedici GP23

Domenica nella gara a Lusail ha sofferto di front lock, perdendo così fiducia in frenata e in ingresso curva. Ha dovuto guidare in modo diverso e ciò lo ha portato a consumare il pneumatico posteriore troppo in fretta e ad utilizzare una mappa del motore più conservativa. Il warmup, concluso al 2° posto, gli aveva dato un po’ di ottimismo e poi c’è stata la brutta sorpresa.

In ogni caso, è troppo presto per abbattersi e Bezzecchi sa di avere tutto per poter lottare con i top rider della MotoGP e ora si tratta di comprendere come svoltare la situazione: “Ovviamente guardo i piloti migliori, ma anche il mio compagno Di Giannantonio e i fratelli Marquez hanno la mia stessa moto e sono riusciti ad essere più veloci di me. Mi sto concentrando su di loro, guardo i dati e provo a capire perché mi manchi velocità. Il problema è che al momento non riesco a fare ciò che stanno facendo loro”.

Il pilota del team Pertamina VR46 ha descritto nel dettaglio i suoi problemi: “Non ho fiducia all’anteriore per rilasciare i freni, la moto non gira e per questo perdo velocità in curva. Apro tardi il gas. Oppure entro in curva troppo lentamente, perché altrimenti la moto non gira e quindi apro il gas troppo presto, finendo la gomma presto. Faccio un po’ fatica, ma sto lavorando tanto, ci arriverò“. La fiducia non gli manca, magari in un circuito totalmente diverso come Portimao avrà meno difficoltà di quelle avute in Qatar.

