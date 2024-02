MotoGP, Bezzecchi ritrova il sorriso: “Grande step rispetto a Sepang”

Per Marco Bezzecchi il test in Qatar era molto importante, dato che a Sepang non si era trovato molto a suo agio con la Desmosedici GP23. A differenza del compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, non era riuscito ad essere subito efficace alla guida. Gli è servito altro tempo e si può dire che a Lusail ha compiuto dei progressi nella giusta direzione. Non è ancora al 100%, però era fondamentale migliorare.

MotoGP, test Qatar: Bezzecchi finalmente contento

Il pilota romagnolo ha chiuso con il decimo tempo in classifica, ma le sensazioni sono state incoraggianti per il futuro: “Il bilancio è positivo – ha detto a Sky Sport MotoGP – e sono contento di questi due giorni. Rispetto alla Malesia abbiamo davvero fatto un grande step in avanti. Non sono soddisfattissimo del time attack, perché vedo che ancora non riesco a sfruttare al massimo le potenzialità della moto. Però come passo non sono lontanissimo. Pecco, Martin e Bastianini sono stati veramente veloci, dopo di loro siamo tutti vicini. Sono abbastanza soddisfatto“.

Il giro veloce è un aspetto sul quale deve lavorare: “È importantissimo – aggiunge Bezzecchi – e dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Ci serve conoscere di più la moto e quello verrà con un po’ di tempo. Abbiamo anche bisogno di farla girare un po’ meglio, fatico soprattutto nel veloce nonostante abbia più grip della GP22. Questo mi condiziona un po’, perché poi non riesco a sfruttare la gomma nuova. Sicuramente troveremo qualcosa di positivo per il weekend“.

Anche se non si presenterà al fine settimana di gara con un totale comprensione della sua Ducati, può essere soddisfatto del lavoro portato avanti a Lusail. Gli serve ancora del tempo per sentire “sua” la GP23. Il team Pertamina Enduro VR46 analizzerà bene i dati in queste due settimane, così da apportare qualche soluzione nelle prime prove libere del GP del Qatar.

Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team