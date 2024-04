Superbike, Iker Lecuona: nessuna frattura, le condizioni dopo l’incidente ad Assen

Come abbiamo già raccontato, per Iker Lecuona l’inizio di stagione 2024 è stato molto complicato. Oltre ad essersi ritrovato alla guida di Honda CBR1000RR-R Fireblade non competitiva, ha anche accusato degli infortuni che gli hanno fatto saltare prima le gare a Phillip Island e poi quelle ad Assen. Due cadute rovinose gli hanno impedito di gareggiare e raccogliere informazioni utili per lo sviluppo della sua moto. Normale che ci sia tanta frustrazione da parte sua e in generale nel box HRC.

Superbike, Lecuona: le notizie sulle sue condizioni

Il pilota spagnolo nel corso del round SBK ad Assen è caduto nel finale delle FP3, procurandosi una forte contusione al ginocchio destro. Al rientro in Spagna ha fatto tutti i controlli nelle scorse ore il team Honda ha pubblicato le dichiarazioni di Lecuona con un importante aggiornamento sulle sue condizioni: “Ho fatto alcuni controlli aggiuntivi che hanno confermato che, fortunatamente, non ho nulla di rotto al ginocchio. Tuttavia, i legamenti e i muscoli sono ancora infiammati, e c’è un edema significativo nel menisco. Il dolore persiste, specialmente al mattino. Si tratta solo di dargli il tempo di guarire, prendere le cose con comodo e iniziare al più presto un regime di allenamento morbido. Il mio obiettivo è tornare in moto per le sessioni di test di fine maggio“.

Niente di rotto, per fortuna, però l’ex rider MotoGP dovrà riposare e poi fare degli allenamenti senza forzare troppo. Per i test a Cremona (23-25) e a Misano Adriatico (28-29 maggio) dovrebbe essere regolarmente in sella alla sua CBR1000RR-R Fireblade SP. Forza Iker!

