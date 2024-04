MotoGP, chi vincerà il GP Jerez? Tutti gli orari del 28/04

È stato un secondo giorno a Jerez ricco di colpi di scena, molti a causa della pioggia. Tante cadute nella MotoGP Sprint si sono verificate proprio per le chiazze ancora umide presenti sulla pista, oltre ai contatti e per finire ad una classifica in parte rivista successivamente per le sanzioni dovute alla pressione delle gomme. Si riparte dalla vittoria di Jorge Martin su Pedro Acosta, con Dani Pedrosa promosso a posteriori sul 3° gradino del podio per la sanzione a Quartararo.

La pole position era andata a Marc Marquez, scivolato e certo a caccia del riscatto nella gara lunga, come tanti altri. In Moto2 la pole position è andata a Fermin Aldeguer, in Moto3 continua il dominio di David Alonso. Come andrà in questa domenica di gare a Jerez? Di seguito tutti gli orari, diretta integrale garantita come sempre da Sky Sport MotoGP, on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece tutte le gare della domenica saranno in differita.

GP Jerez, gli orari Sky Sport

Domenica 28 aprile

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 19 giri

12:15 Moto2 Gara – 21 giri

14:00 MotoGP Gara – 25 giri

La differita di TV8

Domenica 28 aprile

14:00 Moto3 Gara

15:15 Moto2 Gara

17:00 MotoGP Gara

