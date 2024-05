MotoGP, a Le Mans tocca a qualifiche e gare: gli orari del 11/05

Prima giornata al Circuito Bugatti di Le Mans chiusa con le prime indicazioni. In MotoGP Jorge Martin è il pilota da battere verso la Q2, in Moto2 svettano le Boscoscuro, in Moto3 vola David Alonso. Ma si sono svolte anche le qualifiche della MotoE, con la prima pole position firmata da Hector Garzo. Valori confermati anche nella giornata di sabato o ci saranno cambiamenti? Di seguito tutti gli orari del fine settimana mondiale a Le Mans. Diretta integrale garantita come sempre da Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e NowTV. Stavolta però anche su TV8 sarà possibile vedere tutto in diretta, dalle qualifiche del sabato alle ultime gare della domenica.

GP Le Mans, gli orari Sky Sport

Sabato 11 maggio

8:40-9:10 Moto3 Prove 2

9:25-9:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1 – 8 giri

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

16:10 MotoE Gara 2 – 8 giri

Domenica 12 maggio

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 20 giri

12:15 Moto2 Gara – 22 giri

14:00 MotoGP Gara – 27 giri

La diretta su TV8

Sabato 11 maggio

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1 – 8 giri

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race – 13 giri

16:10 MotoE Gara 2 – 8 giri

Domenica 12 maggio

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

Foto: Michelin Motorsport