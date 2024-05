MotoE Le Mans: Hector Garzo, prima pole position da record

Una prima volta in MotoE a Le Mans. Ci pensa Hector Garzo, che spicca il volo nella seconda sessione di qualifiche e si prende una bella pole position con annesso nuovo record del circuito. Il miglior italiano è Nicholas Spinelli, che si assicura la seconda casella in griglia davanti a Eric Granado, a chiudere una prima fila che Mattia Casadei manca di poco. Non mancano però sorprese per quanto riguarda i nostri piloti, ecco com’è andato il venerdì sul Circuito Bugatti.

MotoGP Le Mans, tutti gli orari del GP Francia

MotoE Prove 1

Si comincia nel segno degli italiani, ma non solo. Anche Hector Garzo, Eric Granado ed il bicampione MotoE Jordi Torres si fanno notare, componendo una top 8 particolarmente variegata. A sorpresa tutt’e due i piloti Gresini sono lontani dalla zona utile. Ma è solo l’inizio, serve la seconda sessione a Le Mans per ottenere la Q2…

Prove 2/combinata

Sessione determinante per decidere i nomi dei primi 8 piloti che passano direttamente alla Q2. Non mancano sorprese, su tutti il campione MotoE in carica Mattia Casadei, assieme alla maggioranza di ragazzi italiani. Solo Zaccone e Spinelli, piloti della squadra di casa Tech3, ottengono la qualificazione diretta.

MotoE qualifiche

La maggior parte degli italiani è nella prima sessione di qualifiche e sono solo due i posti per andare avanti. Non manca purtroppo un incidente sfortunato: Ferrari scivola alla curva 3, la sua MotoE nella carambola finisce addosso all’incolpevole Zannoni poco più avanti! L’alfiere Aspar rimane comunque davanti e passa in Q2, con lui c’è Mattia Casadei.

Zannoni però non può disputare il turno: la sua MotoE è danneggiata e non c’è abbastanza tempo per prepararne un’altra… È una sessione molto veloce, arriva il primo 1:39 firmato da Hector Garzo, che si prende la pole position infine definitiva! Prima volta davanti a tutti in qualifica per il pilota Intact GP, Nicholas Spinelli 2° e miglior italiano in griglia per le due gare di domani.

Foto: motogp.com