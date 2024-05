MotoGP, la svolta di Bagnaia: “Non entro nel dettaglio, sennò mi copiano”

Un buon venerdì di prove per Francesco Bagnaia a Le Mans: 5° tempo nelle FP1 e poi 2° nella sessione di pre-qualifiche. Il campione in carica della MotoGP si è trovato a suo agio sullo storico circuito francese, dove sogna di vincere per la prima volta da quando corre in top class. Confermati i miglioramenti fatti a Jerez.

MotoGP Le Mans: il bilancio di Bagnaia

Pecco è molto soddisfatto di come sono andate le cose nella giornata di oggi, ha fiducia per il resto del weekend e ne ha parlato a Sky Sport MotoGP: “Da due gran premi riesco a partire bene al venerdì – ha spiegato a Sky Sport MotoGP – e c’è stato bisogno di fare il venerdì di Jerez per trovare una quadra che mi venisse incontro, altrimenti ogni volta partire da lontano non era facile. Stamattina mi sono trovato subito bene, nel pomeriggio uguale. Abbiamo lavorato un po’, ma cose piccole, non succedeva da un sacco di tempo. Riuscivo ad essere molto costante. Purtroppo ho fatto un errorino nel terzo giro del time attack, ma sono contento così. Ci vuole partire bene così“.

Il pilota ufficiale Ducati è particolarmente contento di essere riuscito di nuovo a partire forte dal venerdì, una cosa molto importante e che lo mette alla pari del suo rivale Jorge Martin: “C’è una ragione tecnica che di conseguenza mi porta a riuscire a spingere meglio. Purtroppo, in certe cose io sono un po’ più lento, soprattutto nell’adattamento a certe situazioni. Avevo bisogno di una moto che rimanesse più simile possibile sempre, a Jerez siamo riuscito a trovare qualcosa che mi ha dato tanto. Quando al primo giro sono passato e ho visto P4 pensavo che fosse impossibile, che si fossero sbagliati. Invece, giro dopo giro sono stato sempre più veloce. Bello andare subito al limite e a capire certe cose, senza arrivare in ritardo. È molto meglio“.

Il cambiamento di Pecco

Il due volte iridato MotoGP ritiene che i valori non cambieranno tra sprint e gara lunga: “Entrambe le gare dovrebbero essere fatte con la soft al posteriore, anche se oggi la media si è comportata molto bene. Bisognerà vedere. Comunque penso che le dinamiche saranno le stesse. Chi riesce ad essere esplosivo sabato poi riesce ad esserlo anche nella gara lunga. Come passo non si può fare più di tanto con le gomme, senza poter esagerare“.

Interpellato nuovamente sul suo netto miglioramento, Bagnaia ha confermato che c’è stata una modifica che ha inciso in maniera pesante: “C’è un discorso tecnico, un cambiamento che abbiamo apportato alla moto e mi permette di essere più esplosivo da subito. Non posso entrare nel dettaglio, sennò mi copiano tutti… Però è qualcosa che mi ha aiutato ad avere un buon feeling dai primi giri. Non è stato facile, abbiamo dovuto programmare un venerdì di test a Jerez e ha funzionato. Qui è stato più semplice individuare subito la parte da cui partire e lavorare bene“.

Foto: Adrien Poupeau