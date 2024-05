Sicuramente deluso Marc Marquez dopo le pre-qualifiche di oggi a Le Mans, dove non è riuscito a conquistare un posto in top 10. Sabato dovrà partire dal Q1, una cosa che contiene sempre delle insidie. Ha chiuso con il 13° tempo, dopo essere anche caduto a inizio turno e aver poi guidato con la seconda moto. Forse non aveva la stessa fiducia, però nell’ultimo time attack stava migliorando e ha commesso un errore che ha compromesso il risultato. Certamente il suo potenziale è superiore a quello che dice la classifica di oggi.

MotoGP Le Mans, il rammarico di Marquez

L’otto volte campione del mondo non immaginava che sarebbe rimasto fuori dai primi dieci, però è determinato a migliorare sabato: “È stato inaspettato – ha detto a Motosan.es – però sapevo che sarebbe venuto un giorno, un circuito, un venerdì in cui ci sarebbe toccato questo. È successo a Le Mans. Ora è il momento di reagire. Nel pomeriggio non mi sono sentito a mio agio con l’assetto fin da subito, ma proveremo a reagire e a fare un piccolo passo“.

Nel finale della sessione di pre-qualifiche ci sono state anche le bandiere gialle a ostacolarlo: “Stavo andando bene – racconta – e ho trovato la bandiera. Poi anche all’ultimo giro stavo facendo bene, ma ho sbagliato. Tra la bandiera gialla e l’errore non siamo riusciti a passare. Dobbiamo migliorare, perché anche a livello di ritmo non siamo messi benissimo. Forse la direzione che abbiamo preso nel pomeriggio forse non era quella giusta. Ne abbiamo presa una simile per entrambe le moto, vedendo com’era andata al mattino, e forse è stata quella sbagliata. Proveremo ad andare in un’altra. Sabato torneremo un po’ indietro e vedremo se riesco a ritrovare le sensazioni che avevo a Jerez. Vi avverto che sarà difficile superare il Q1 se avrò il feeling di oggi“.

Le cadute e il Q1

Sono sette le cadute di Marquez in questa stagione, ma non lo preoccupano: “Mi aspettavo quelle che ho avuto – ammette – tranne a Portimao, dove ce ne sono state quattro, più del necessario. Quella di oggi è stata la prima dovuta al superamento del limite. Finché si tratta di scivolate, non succede niente“.

Il Q1 non sarà semplice da superare, solo i primi due possono accedere al Q2 e pertanto servirà essere perfetti per evitare di partire troppo indietro nelle gare: “Se le sensazioni sono quelle di oggi – ribadisce – non passeremo. Dobbiamo lavorare e migliorare. Abbiamo le informazioni per capire cosa è successo e come ottenere il massimo. Le prove libere del mattino saranno fondamentali per capire se potremo superare il Q1 oppure no“. Nel team Gresini Racing ci sarà un grande lavoro nelle FP2, anche perché c’è pure Alex Marquez che non ha brillato oggi.

