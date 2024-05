MotoGP, Jorge Martin non si distrae: “Sul futuro solo speculazioni”

Primo sia al mattino sia al pomeriggio: Jorge Martin è partito alla grande a Le Mans. Il leader della classifica generale MotoGP ha completamente archiviato la caduta avvenuta nella gara a Jerez ed è ripartito al meglio in questo gran premio. Sarà uno dei piloti da battere. Lo scorso anno vinse la sua prima Sprint proprio in Francia e poi arrivò secondo nella corsa domenicale.

MotoGP Le Mans, Martin soddisfatto

Il pilota del team Prima Pramac Racing non può che essere contento del rendimento avuto oggi: “Cerco sempre di fare il meglio che posso – ha raccontato a Motosan.es – ed era da molto tempo che non facevo due primi posti nello stesso giorno, in MotoGP non è facile. Sono contento, credo che stiamo lavorando nella giusta direzione. Ho ancora un po’ di margine e domani dovrò fare di tutto per provare a vincere la Sprint“.

Martin si sente forte a Le Mans: “Oggi nel primo tentativo ho commesso degli errori e ho deciso di calmarmi. Ho fatto un giro in più rispetto a quelli programmati, nel terzo giro ho fatto 1’35” ed è un tempo molto buono. Poi non mi aspettavo affatto di migliorare, ma sono uscito con un riferimento e l’ho fatto. Avrei potuto fare ancora meglio. Quando conosci i tuoi riferimenti e quanto lontano puoi arrivare, quando monti la gomma nuova sai l’extra che puoi avere“.

Niente vibrazioni sulla sua Ducati

È lui il migliore al momento? Questa la sua risposta a fine giornata: “Forse sul giro secco sì, ma vedremo domani. Tutti si avvicineranno. In termini di ritmo penso ci siano tre o quattro piloti forti, però devo ancora guardare bene. Ma è chiaro che a occhio direi che Pecco, Enea e Marc sono i più forti insieme a me. Domani saremo più vicini. Acosta? Se si sente bene, può lottare per la vittoria“.

Martin spiega di non avere le fastidiose vibrazioni che ha avvertito in questo inizio di stagione, però attende domani per avere certezze: “Non ne ho, ma penso che non possiamo essere sicuri fino a sabato pomeriggio. Spero che non ne avremo, ma abbiamo già trovato qualcosa per ogni evenienza. Sono tranquillo, se dovessero comparire, sapremmo come risolvere“.

Martin non pensa al 2025

È arrivato a Le Mans dopo la caduta deludente a Jerez e i vari rumors di mercato sul suo futuro, però Jorge non si fa condizionare da nulla: “Vengo ogni weekend per cercare di dare il massimo. E una volta finito il weekend, penso a quello successivo. Non penso a quello che si dice fuori, perché alla fine sono tutte speculazioni e non servono. E la cosa importante su Jerez è capire cosa è successo, dimenticarlo e andare avanti“.

Il pilota del team Prima Pramac Racing è un candidato alla promozione nella squadra ufficiale Ducati. Sembra che si stia giocando il posto con Marc Marquez, mentre Enea Bastianini appare in svantaggio. Se non dovesse avere la meglio, cambierebbe marchio. Non avrà problemi a trovare un’altra sistemazione.

Foto: Adrien Poupeau