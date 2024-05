MotoGP Le Mans, Prove: Martin da record, Marquez in Q1

Duo Ducati più Pedro Acosta al comando, Marc Marquez invece dopo la scivolata non riesce a migliorarsi e manca la Q2. Si chiude così la sessione MotoGP valida per decidere i dieci piloti che passano direttamente alla seconda sessione di qualifiche. Anche Enea Bastianini rimane fuori dalle prime 10 posizioni, complice una caduta proprio sul finale, ben tre incidenti oggi per Brad Binder. È già un ottimo risultato per Fabio Quartararo, unico pilota di un marchio non europeo ad essersi preso la Q2 diretta! Ma chi altri è passato? Ecco com’è andata la sessione al Circuito Bugatti.

Motomondiale Le Mans, tutti gli orari del GP Francia

MotoGP Prove

Dopo le Prove Libere 1 di stamattina, ora tocca alla sessione unica in cui si deciderà la top 10 MotoGP direttamente in Q2. A referto però dopo pochi minuti una scivolata per Marc Marquez alla curva 12, senza conseguenze, mentre in vetta si alternano vari piloti, dal rookie Acosta a Vinales. Poco dopo ecco il secondo incidente di giornata per Binder, non un’ottima partenza di GP per l’alfiere KTM… Non mancano alcune prove di gomme per i piloti MotoGP, tutti con la soft posteriore. All’anteriore invece c’è alternanza di morbida, media e soprattutto dura, quest’ultima scelta dalla maggior parte dei piloti per l’attacco finale. Finisce prematuramente il turno di Bastianini, scivolato ad un minuto dalla fine, ma poco dopo ecco anche la terza caduta in una sola giornata per Binder! Marc Marquez cerca l’ultimo tentativo, ma non riesce a concretizzarlo e rimane lontano dai 10, assieme ai due piloti appena citati, ma non solo. Truppa Honda in coda alla lista…

La classifica

MotoGP, le gomme

I settori di riferimento

Foto: motogp.com