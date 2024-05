MotoGP Le Mans, Libere 1: comanda Martin, Acosta 2° con rischio

C’è il leader MotoGP al comando nella prima sessione a Le Mans. Jorge Martin infatti chiude con il tempo di riferimento nelle Prove Libere 1, seguito a due decimi dall’esordiente Pedro Acosta. Con un piccolo rischio alla curva 6, come si vede nella foto di copertina… Terza piazza finale per la Aprilia guidata da Maverick Vinales, determinato a fare molto bene sul Circuito Bugatti, seguono le Rosse ufficiali che hanno però girato sempre con le stesse gomme. Ecco com’è andata la prima sessione del weekend francese.

Motomondiale a Le Mans, tutti gli orari del GP Francia

MotoGP Prove Libere 1

Iniziano tutti con la media posteriore, per poi avere Alex Marquez, Martin e Rins che optano per la soft. Scelta più variegata invece all’anteriore, ma alla fine la media verrà utilizzata da Martin, Acosta, Espargaro, Miller e Zarco, mentre tutti gli altri hanno la morbida. Ricordiamo che Quartararo, oltre ad un casco celebrativo, è in azione sul circuito di casa con il nuovo telaio provato a Jerez, novità che invece non ha entusiasmato il compagno di box. In casa Honda invece Marini sta girando con un telaio portato in pista a Jerez dal collaudatore Bradl, mentre KTM prova con Binder un sistema di correzione dell’assetto, simile a quello Ducati.

Proprio il sudafricano però si renderà protagonista dell’unica scivolata del turno, avvenuta proprio sul finale alla curva 11. Non sono mancati alcuni rischi anche per Aleix Espargaro e per Pedro Acosta, nel loro caso senza conseguenze, mentre il turno si chiude con il leader MotoGP al comando. Da segnalare che alcuni piloti hanno realizzato molti, se non tutti i giri, sempre con le stesse gomme: 23 giri per Marini con soft-media, 22 per Morbidelli ed Augusto Fernandez sempre con le stesse mescole, 19 giri invece per Bagnaia e Bastianini senza cambiare gomme.

La classifica

MotoGP, le gomme usate nelle FP1

I settori di riferimento

Foto: motogp.com