Verso il GP d’Italia: si fa festa al Mugello

Mentre la carovana del Motomondiale è impegnata in questi giorni sul Circuit Bugatti di Le Mans per il GP di Francia, prosegue il conto alla rovescia verso il Gran Premio d’Italia. Tra tre settimane il Mugello Circuit ospiterà MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE e Red Bull Rookies Cup. Un week-end da vivere tutto d’un fiato con numerosi spunti d’interesse a livello sportivo, duelli incredibili attesi in pista e le tipiche attività collaterali volte ad intrattenere tifosi e appassionati presenti in autodromo.

IL PROGRAMMA DI GARA

Per quanto concerne l’attività in pista, si partirà venerdì 31 maggio con le prime sessione di prove libere per tutte le categorie. Sabato 1° giugno spazio alle qualifiche di Moto3 e Moto2, alle due gare della MotoE e alla prima manche della Red Bull Rookies Cup. Grande attesa naturalmente attorno alla MotoGP con Q1 e Q2 in mattinata, la cui classifica determinerà la griglia di partenza a cominciare dalla Sprint Race del sabato pomeriggio alle ore 15. Domenica 2 giugno, dopo Gara 2 della Red Bull Rookies Cup ed i warm up mattutini, prenderanno il via in sequenza le gare di Moto3 (11:00) e Moto2 (12:15). Alle 14 il momento clou del week-end con il GP della classe regina.

FESTA AL MUGELLO

I protagonisti però non saranno soltanto i piloti, ma anche tutti coloro che coloreranno le colline intorno al circuito. Parallelamente, la Woodstock dei motori darà appuntamento per musica e grigliate nei cento ettari di parco con aree attrezzate per campeggio e BBQ, prato o comode poltrone. Torneranno la tribuna Ducati e KTM, mentre i vari fan club completeranno un quadro perfetto. I cancelli apriranno al giovedì pomeriggio con la passeggiata box solidale prevista alle 17:45.

INTRATTENIMENTO

Ma non solo. Venerdì sera e sabato sera musica e dj set sul palco del Correntaio. Sabato mattina alle 11:45 si volgerà la Heroe’s Walk. Domenica mattina bis alle 10:20 con a seguire la Rider’s Fan Parade in pista. Al termine del GP d’Italia, dj set sul podio della MotoGP e, come tradizione, l’invasione di pista con i tifosi che potranno arrivare fino ai piedi del podio per salutare i propri beniamini. Un momento assolutamente imperdibile!