Moto3 Jerez: inarrestabile David Alonso, è pole position

Procede senza intoppi la cavalcata trionfale di David Alonso nel fine settimana a Jerez. Dopo aver dominato tutte le prove, sia soleggiate che sotto la pioggia, arriva la seconda pole position Moto3 per il colombiano di Aspar Team. Prima fila completata da David Munoz e da Collin Veijer, gli unici che hanno provato a insidiare Alonso, pur senza successo. E gli italiani dove sono? Purtroppo non brillano particolarmente: il ‘semidebuttante’ Nicola Carraro 10° è il migliore davanti al compagno di squadra Stefano Nepa. Ecco come sono andate le due sessioni di qualifiche.

Moto3 Q1: due italiani nei primi 4

Il clima è nettamente migliore rispetto al mattino, c’è ancora qualche chiazza umida ma splende il sole a Jerez. Inizia così la prima sessione di qualifiche Moto3, con presto a referto un incidente alla curva 2 per Lunetta, senza conseguenze. Quattro posti a disposizione per passare al turno successivo, oltre al rookie romano ci sono anche Farioli, Bertelle e Carraro. Cadono anche Zurutuza alla curva Lorenzo e e Buasri alla curva Aspar, mentre passano in Q2 sia Carraro che Farioli assieme al duo Leopard.

Q2: è sempre David Alonso

Abbiamo la lista dei 18 piloti in lizza per la pole position, a dopo pochi minuti si verifica un brutto incidente per Holgado, letteralmente volato alla curva Pons e apparso molto dolorante. Sempre nello stesso punto cadrà anche Roulstone, mentre in alto ricompare l’ormai “solito noto” della Moto3. David Alonso inizia a fare il suo per prendersi una nuova pole position, Veijer e Munoz provano anche ad insidiarlo passandogli davanti, ma la situazione dura poco. Il colombiano di Aspar torna davanti e si prende la prima casella in griglia a Jerez.

Foto: Aspar Team