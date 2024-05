MotoGP, Acosta vota Jorge Martin: “Merita il team Ducati più di tutti”

Anche se più di qualcuno si aspettava che potesse vincere a Jerez, Pedro Acosta ha comunque imparato tanto in quel weekend di gara. Ha accolto positivamente il decimo posto finale, perché ha capito cosa non ha funzionato per il meglio e quali errori ha commesso. Il successivo test in Andalusia è servito per lavorare su alcuni aspetti e ci sono stati dei miglioramenti. Ora il rookie MotoGP non vede l’ora di mettersi alla prova a Le Mans, dove per il team Tech3 sarà il gran premio di casa.

MotoGP, Acosta carico per Le Mans

C’è fiducia per questo fine settimana in Francia, pensa di avere le carte in regola per fare bene: “Su questo circuito sono sempre andato forte – ha detto a Motosan.es – fin dalla prima volta in Moto3. Ho sempre sbagliato, però sono stato competitivo tutto il weekend. Qui ho ottenuto la mia prima pole in Moto2 e poi ero anche in testa alla gara per la prima volta. Si adatta alle mie caratteristiche di guida e penso possa avvantaggiarci un po’, vedremo“.

Le sue condizioni fisiche sono buone, ha smaltito le ammaccature che gli erano rimaste dopo la brutta caduta avvenuta nel warmup di domenica mattina a Jerez: “Non è stata una caduta così grave – spiega il pilota di Mazarron – e non mi sono fatto molto male. Solo che poi mi sono alzato un po’ frastornato, i sassi mi avevano colpito in bocca e le dita mi facevano male come se mi avessero tagliato le mani. Comunque, non è stata così forte com’è sembrata“.

Pedro e il futuro, suo e di Ducati

Entro il Gran Premio d’Italia al Mugello verranno prese delle decisioni importanti in ottica 2025-2026. Ad esempio Acosta potrebbe passare dal team GASGAS Tech3 a quello KTM, cosa che non succederà sicuramente durante questo campionato: “L’ipotesi di cambiare squadra a metà anno è stupida. Né KTM lo farà né ne ho bisogno, non è necessario. Per ora sto bene dove sono e non ho idea di cambiare“.

Pedro è stato interpellato anche su chi dovrebbe essere il prossimo compagno di Pecco Bagnaia nel team ufficiale Ducati e non ha esitato a rispondere: “Jorge Martin, perché se lo è guadagnato più di chiunque altro. Alla fine è stato secondo nel Mondiale l’anno scorso e non ha vinto perché Dio non voleva. È il leader della classifica anche dopo la caduta nell’ultima gara, che penso avrebbe vinto, essendo in questo momento il più forte del campionato“. Non ha alcun dubbio: Martin è colui che merita più Enea Bastianini e Marc Marquez quel posto.

Foto: Tech3 Racing