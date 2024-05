Storica vittoria Superbike alla North West 200 di Glenn Irwin

Non poteva esserci miglior inizio nel programma di gare dell’edizione 2024 della North West 200. La prima corsa “sprint” della classe Superbike, articolata sulla distanza di soli 4 giri (pari a 35,75 miglia) del ‘Triangle‘, ha prodotto l’ennesimo hurrà di Glenn Irwin. L’originario di Carrickfergus, preannunciato favorito della vigilia, ha dovuto tuttavia sudare le proverbiali sette camicie per battere e fronteggiare gli assalti di uno scatenato Davey Todd, a ruota della Ducati Panigale V4 R vestita con i colori Hager PBM fino all’ultimo.

IRWIN VS TODD APRE LA NORTH WEST 200

Autore nelle prove del nuovo primato sul giro in 4’16″433 a 125,928 miglia orarie (202,661 km/h) di media, l’attuale capo-classifica del British Superbike, quantomeno sulla carta, sembrava prossimo a vivere una corsa da indiscusso mattatore. Come spesso capita tra Portrush, Portstewart e Coleraine, le gare fanno poi storia a parte, come riaffermato in questa “sprint” con Davey Todd (Milwaukee BMW by TAS) a confronto diretto per la vittoria dallo start fino all’esposizione della bandiera a scacchi.

GLENN LA SPUNTA SOLO NEL FINALE

Autore di un miglior spunto al via, Todd ha fatto l’andatura fino al giro di boa della contesa, seppur seguito come un’ombra dalla Ducati #1. Irwin ha poi atteso il penultimo giro per sferrare l’attacco alla Juniper Hill, con il portacolori TAS Racing che gli ha poi successivamente risposto alla conclusiva tornata nella staccata verso la Mather’s Cross Chicane. Una miglior uscita ha concesso a Irwin l’opportunità di replicare e viaggiare spedito verso la vittoria, con Todd che ha poi provato un attacco impossibile alla Juniper Hill, perdendo di conseguenza anche contatto dal Ducatista.

STORICA NONA VITTORIA SUPERBIKE ALLA NORTH WEST 200

Per Glenn Irwin si tratta della nona affermazione (consecutiva) tra le Superbike alla North West 200, pareggiando i conti in questa categoria con Joey Dunlop e Michael Rutter. Sabato avrà l’occasione di raggiungere doppia cifra di classe all’evento, consegnando tuttavia già il primo hurrà nelle road races al rinnovato team PBM ora gestito da Frank e Jordan Bird, figlio e figlia del compianto ‘Birdy‘.

MICHAEL DUNLOP COMPLETA IL PODIO

A 16″ dai duellanti alla vittoria ha concluso terzo Michael Dunlop con la Honda CBR 1000RR-R preparata da Hawk Racing, in grado di prevalere nel confronto finale con Peter Hickman (4° con la BMW M 1000 RR gestita e schierata dal proprio PHR Performance) e Dean Harrison, quinto con una guida spettacolare in sella alla CBR Stock di Honda Racing UK. Sesto altresì Conor Cummins (Padgett’s Honda) a precedere John McGuinness (Honda Racing UK), il quale ha iniziato così le celebrazioni del suo 30esimo anno di gare alla North West 200. Buon diciannovesimo posto per Luca Gottardi, schierato da Penz13 BMW ed in grado di concludere davanti a road racers di comprovata esperienza al Triangle.