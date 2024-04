MotoGP Jerez: super Marc Marquez, pole position con spettacolo

Marc Marquez si esalta e torna nella prima casella in griglia per la prima volta da lungo tempo. Una pole position con successivo ‘numero da circo’, un salvataggio che un po’ lo infastidisce, ma conta una strepitosa qualifica che fa esultare il pubblico di casa, oltre a provocare un’evidente reazione di soddisfazione proprio dello stesso alfiere Gresini Ducati. È una prima fila tutta Ducati con Marco Bezzecchi, che sembra stia ritrovando fiducia in un inizio di stagione sottotono, e l’attuale leader del campionato Jorge Martin. Solo Brad Binder 4° riesce a spezzare il dominio delle Rosse, ma rimane il dubbio su Acosta, che stava realizzando un super giro prima di scivolare… Non brilla il campione in carica Francesco Bagnaia, solo 7° in griglia e mai davvero in lizza per la pole. Alle 15:00 tocca alla MotoGP Sprint, ecco intanto come sono andate le due sessioni di qualifiche.

GP Spagna, tutti gli orari del round a Jerez

MotoGP Q1: una Ducati e una KTM

Un altro turno su pista bagnata, ma non per questo una battaglia meno serrata per conquistarsi le due posizioni utili per accedere al turno successivo. Tanti cambiamenti di classifica, con anche Zarco che a lungo cerca di piazzare la sua Honda in alto. Stesso discorso anche per Oliveira e la sua Aprilia, inseritosi in quella che appariva da subito come un testa a testa fra tre KTM e Franco Morbidelli. Alla fine proprio quest’ultimo chiude al comando, seguito da Brad Binder, componendo così il duo che va al secondo turno di qualifiche.

Q2: il numero di Marc Marquez

Abbiamo la lista dei 12 piloti, scatta la lotta per la pole position a Jerez. Binder e le due Aprilia sono in azione con doppia media rain, per tutti gli altri la scelta è media-soft. Marc Marquez non perde troppo tempo e passa al comando, arriva però poco dopo proprio Binder per la pole provvisoria. Cambio gomme (solo Morbidelli, Bastianini e le Aprilia hanno la soft posteriore) e scatta l’assalto per la prima casella soprattutto di Pedro Acosta, scatenato e con dei parziali che lo porterebbero davanti a tutti… Ma una scivolata alla Lorenzo vanifica un incredibile tentativo che poi non riuscirà più a ripetere. Mette il turbo però anche Marc Marquez, nel suo caso il gran giro arriva ed è davanti a tutti! Non manca un grosso rischio alla prima curva, ma si salva e c’è spazio solo per l’esultanza. Una prima fila tutta Ducati, completata da Marco Bezzecchi e da Jorge Martin.

