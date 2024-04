MotoGP Jerez: Libere 2 a Marc Marquez, Martin perde la visiera!

Ducati al comando in quest’ultimo turno MotoGP prima delle qualifiche. Pista bagnata quella di Jerez per una sessione chiusa con Marc Marquez al comando, a precedere i due compagni di marca Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia. Non manca però anche un incidente curioso per Jorge Martin, come si vede dall’immagine in alto… Ecco com’è andata l’ultima sessione prima delle qualifiche.

GP Spagna, tutti gli orari del round a Jerez

MotoGP Prove Libere 2

Già decisa la top 10 che accede direttamente alla Q2 (la classifica), viste le condizioni sembra difficile fare meglio pure delle Prove Libere 1 con cui s’è aperto il weekend MotoGP. Una buona notizia però è che la pioggia si è fermata proprio all’inizio di questa sessione. Proprio nei primi minuti però si verifica un incidente piuttosto particolare: Jorge Martin di colpo perde la visiera! Riesce però a rientrare subito al box senza altri problemi, per poi ripartire per completare la sessione. Marc Marquez passa al comando, seguono le Aprilia di Raul Fernandez (che proverà la RS-GP 2024 nei test di lunedì ma l’avrà per luglio-agosto, come confermato da Davide Brivio) e di Vinales. Non manca un grosso rischio finale per Acosta, senza conseguenze, mentre davanti la top 3 diventa tutta Ducati, completata da Di Giannantonio e Bagnaia.

La classifica delle FP2

Foto: motogp.com