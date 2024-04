Le Prove 2 della Moto2 si rivelano una sequenza di incidenti. L’ultimo è Sergio Garcia, che chiude al comando una sessione complessa per la pioggia e inutile in ottica qualifiche, visto che rimane valida la classifica di ieri. Con l’ufficialità quindi della Q1 per tutti i piloti italiani, rimasti ampiamente fuori dalla top 14 nel pomeriggio di ieri. Ecco com’è andata l’ultima sessione prima delle qualifiche.

Moto2 Prove 2

Quanto visto nella prima giornata (tempi e cronaca) si rivela determinante in ottica qualifiche. Piove, condizioni particolari quindi che provocano cadute a raffica. Appena partiti ecco una scivolata di Agius all’uscita della curva Lorenzo, va peggio a Foggia che in quello stesso punto è invece protagonista di un violento highside. Stessa cosa in seguito per Sasaki volato alla curva Nieto, a referto un bel botto anche per Artigas alla prima curva.

Highside nel quarto d’ora finale anche per la wild card Ferrari, le scivolate Aldeguer e Van den Goorbergh, un volo anche per la wild card Navarro. L’ultimo della lista è Sergio Garcia, appena passato al comando prima di una forte caduta che lo lascia piuttosto dolorante. Fortunatamente è solo un momento, come per i casi precedenti il pilota se ne va sulle sue gambe.

La classifica

