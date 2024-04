Moto3 Jerez, Prove 2: David Alonso vola anche nel diluvio

La giornata di sabato inizia sotto la pioggia per la Moto3. Il nome al comando però non cambia, visto che David Alonso chiude come il migliore anche in queste particolari condizioni. Lo seguono il compagno di squadra Joel Esteban, Angel Piqueras e Adrian Fernandez, Matteo Bertelle 5° è il migliore dei piloti italiani. Purtroppo però non serve a cambiare quanto visto ieri, solo Rossi e Nepa rimangono direttamente in Q2. Ecco com’è andata l’ultima sessione.

Moto3 Prove 2

Da oggi c’è Vicente Perez in KTM Ajo. Sostituisce Rueda, fermo per tutta la giornata di ieri per malesseri, portando all’inevitabile decisione di chiudere così il round a Jerez. Per il campione CIV Moto3 in carica però non è il momento migliore per cominciare un GP: piove incessantemente sulla pista andalusa e la temperatura è di 13°/16° C. I tempi di ieri quindi, stampati su pista asciutta, sono già cristallizzati per le qualifiche (qui la classifica delle Prove 1).

In questa sessione riportiamo un highside per Roulstone alla curva Lorenzo, dove rischia la stessa cosa anche Zurutuza, evitando il pasticcio di un soffio con un gran salvataggio. In tanti si alternano al comando, ma dobbiamo aspettare il finale del turno, quando David Alonso inanella una serie di giri veloci che gli permettono di volare al comando, dove rimane fino alla bandiera a scacchi.

Foto: motogp.com