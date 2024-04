Moto3 Jerez, Prove 1: Alonso fa paura, Rossi e Nepa in top 14

Non a passo di record, ma il nome non cambia. David Alonso ha iniziato alla grande il Gran Premio a Jerez e ribadisce la sua superiorità comandando anche le prime prove valide in ottica qualifiche. Un risultato determinante se venissero rispettate le previsioni di pioggia, possibile già domani mattina… Non sarebbe una buona notizia per i ragazzi italiani: al momento solo Riccardo Rossi e Stefano Nepa sono nella top 14 valida per la Q2. Ma è un discorso che si farà domani, intanto ecco com’è andato il secondo e ultimo turno del venerdì sulla pista andalusa.

Una partenza a tutto gas per Alonso, che nelle libere ha girato a passo di record (tempi e cronaca). Si trattava però di prove libere, questo invece è il primo turno utile in ottica qualifiche per la categoria Moto3. Da segnalare che Rueda è ancora fermo, una situazione incerta da rivalutare domani mattina. In tanti si fanno vedere al comando, in particolare Ortola e l’esordiente Roulstone, che sta davvero ben figurando in questo inizio della sua prima stagione nel Mondiale Moto3. A referto anche una scivolata per Carraro alla curva 2, senza conseguenze e con il padovano di MTA che riesce a ripartire subito. A due minuti dalla fine però arriva di nuovo Alonso: l’alfiere Aspar rimette il turbo e polverizza nuovamente il record che aveva già riscritto al mattino, tornando al comando della classifica dei tempi, dove rimarrà fino alla bandiera a scacchi.

