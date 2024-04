Sono solo le prove libere, ma il record della Moto3 è già stato polverizzato. Ci ha pensato David Alonso, stabilmente al comando della classifica dei tempi e senza particolari pensieri: il primo degli inseguitori è ad oltre un secondo! I migliori dei nostri in questa prima sessione a Jerez sono Riccardo Rossi decimo e Nicola Carraro 11°, si spera in qualcosa di più nei prossimi turni, determinanti in ottica qualifiche. Ecco intanto com’è andata la sessione di apertura del weekend sulla pista andalusa.

MotoGP Jerez, tutti gli orari del GP Spagna

Moto3 Prove Libere

Tatchakorn Buasri, fermato nel corso del GP Austin per un violento highside nel corso delle prove, dovrà essere rivisto dopo questa sessione. José Antonio Rueda (operato di appendicite in Texas) ieri aveva ottenuto l’idoneità, ma non scende in pista in questo turno e la situazione verrà rivalutata per il turno del pomeriggio. Il weekend Moto3 in Andalucia intanto scatta nel segno di Alonso, che fin dai primi minuti vola al comando della classifica. Mentre dietro di lui non mancheranno i continui cambi, la posizione di vertice rimarrà sostanzialmente immutata dal via fino alla bandiera a scacchi. Non solo, visto che Alonso spazza via il record assoluto in 1:44.988 stampato da Migno nel 2021! Non c’è storia, il colombiano ha già messo il turbo, chi riuscirà a fermarlo?

La classifica

Foto: motogp.com