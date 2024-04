MotoGP, Aleix Espargaró: “Non me ne frega niente del 2025”

Aleix Espargaró non può certo accontentarsi del settimo posto, maturato dopo le prime tre gare del campionato MotoGP ’24. Il Capitano dell’Aprilia vuole puntare alla prima vittoria stagionale, dopo quanto fatto dal compagno di box Maverick Vinales al COTA. In mente c’è anche il futuro, anche se alla vigilia di Jerez preferisce mettere nel cassetto l’argomento.

Aleix arriva a Jerez

Il tracciato spagnolo potrebbe calzare a pennello per l’Aprilia RS-GP. Il veterano della classe MotoGP l’anno scorso centrò il quinto posto dopo essere partito dalla pole position. “Tutti abbiamo avuto problemi con la pressione delle gomme, poi le KTM mi hanno mangiato… Comunque è un circuito dove la moto va bene e io vado forte. Penso che sarà un buon fine settimana“. Rispetto al 2023 gli uomini di Noale hanno fatto anche dei progressi dal punto di vista tecnico, soprattutto in fase di partenza. Quindi i presupposti per fare bene nel quarto Gran Premio ci sono tutti. “Siamo migliorati molto, quindi spero di non perdere troppe posizioni. Nelle ultime due gare le partenze sono state buone, quindi sarà importante qualificarsi bene, ma lì siamo migliorati“

La vittoria di Maverick Vinales in Texas non causerà ulteriore pressione nell’angolo di box di Aleix Espargaró. “Stimolare no. L’ho sempre detto, ho avuto tanti compagni di squadra in tutta la mia carriera e ogni anno era come un altro test. Per me non ha importanza, faccio il mio lavoro. Mi rende felice, nel senso che Maverick meritava quella vittoria… Sono molto felice, ma non è così. Non cambia molto il mio modo di affrontare le gare“.

Il futuro del Capitano dell’Aprilia

In questo momento del campionato di MotoGP è normale che il mercato piloti diventi un argomento sempre più scottante. Con l’avanzare delle settimane i contatti tra manager e costruttori diventano frenetici e c’è una gran voglia di arrivare alla firma finale. Le prossime quattro gare (Jerez, Le Mans, Mugello e Catalunya) saranno decisive per molti, compreso il pilota di Granollers. In molti ora desiderano approdare in Aprilia. “È normale, abbiamo fatto un buon lavoro. Quattro anni fa nessuno voleva la mia moto, eh? Ho anche lasciato intendere che forse è il mio ultimo anno, ma sono tranquillo. Se voglio continuare in Aprilia, continuerò – ha detto il maggiore dei fratelli Espargaró -. Sono una persona senza filtri, potevo tacere, ma ho detto quello che penso: non so se continuerò. È normale che altri piloti e l’Aprilia si muovano. Non possono aspettare fino a ottobre perché è una moto ufficiale, una delle migliori e se non ci sono io ci deve andare un pilota ‘top’“.

Entrando maggiormente nel merito, Aleix sente il peso dei suoi quasi 35 anni e vorrebbe dedicarsi completamente alla famiglia, dopo una carriera iniziata oltre venti anni fa. L’infittirsi degli appuntamenti in calendario e la competizione che ha raggiunto livelli esasperanti fa il resto. “Sono in un momento così felice della mia vita che non mi importa del prossimo anno, non me ne frega niente. Voglio godermi la mia famiglia, quello che ho ottenuto, quello che ho… . Ho una delle migliori moto al mondo, quella che ho sempre sognato, quindi non sto pensando se l’anno prossimo andrò lì o lì“.

Foto: Instagram @aleixespargaro