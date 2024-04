MotoGP, pronti per il GP Jerez? Tutti gli orari, “semidifferita” TV8

Si comincia a fare sul serio, a breve scatta il Gran Premio di Spagna a Jerez. In MotoGP si riparte da Martin leader, con tanti piloti però pronti a dire la loro, inclusi il rookie Pedro Acosta e la wild card Dani Pedrosa. In Moto2 si guarda a Sergio Garcia dopo la vittoria nello scorso GP, dagli italiani arriverà qualche scossa? Flebile speranza anche in Moto3, in cui sono sempre i ragazzi iberici a dettare legge, a partire da Daniel Holgado leader con il colombiano David Alonso vicinissimo. Come andrà a Jerez? Di seguito tutti gli orari, diretta integrale garantita come sempre da Sky Sport MotoGP, on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece ci sarà la “semidifferita”: diretta di qualifiche e Sprint del sabato, le gare della domenica invece saranno in differita.

GP Jerez, il programma Sky Sport

Venerdì 26 aprile

9:00-9:35 Moto3 Prove libere

9:50-10:30 Moto2 Prove libere

10:55-11:35 MotoGP Prove libere 1

13:15-13:50 Moto3 Prove 1

14:05-14:45 Moto2 Prove 1

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 27 aprile

8:40-9:10 Moto3 Prove 2

9:25-9:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 28 aprile

9:40-9:50 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara – 19 giri

12:15 Moto2 Gara – 21 giri

14:00 MotoGP Gara – 25 giri

Gli orari TV8

Sabato 27 aprile (diretta)

10:10-10:40 MotoGP Prove libere 2

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint – 12 giri

Domenica 28 aprile (differita)

14:00 Moto3 Gara

15:15 Moto2 Gara

17:00 MotoGP Gara

Foto: Michelin Motorsport