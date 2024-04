Moto2 Jerez, Prove Libere: svetta Lopez, Navarro ritorno sfortunato

Il GP Moto2 a Jerez scatta nel segno di una Boscoscuro. Alonso Lopez infatti è il migliore delle prove libere disputate sulla pista andalusa, segnali incoraggianti da Celestino Vietti 4° alla bandiera a scacchi. Non è un ritorno fortunato invece per Jorge Navarro, che non riesce a piazzare un tempo cronometrato a causa di più problemi tecnici. Ecco com’è andato il primo turno della classe intermedia.

MotoGP Jerez, tutti gli orari del GP di Spagna

Moto2 Prove Libere

Torna in azione Ayumu Sasaki, rimessosi dall’operazione alle braccia per sindrome compartimentale e dichiarato idoneo dopo gli ultimi controlli. Due wild card in questo GP: Matteo Ferrari, al suo secondo evento Moto2, e Jorge Navarro, terzo pilota Forward quindi per questo round spagnolo. Per il pilota valenciano, che all’impegno WorldSSP alterna il lavoro di sviluppo della Forward, si tratta del primo ritorno in Moto2 dal grave incidente di Phillip Island 2022. Non è una ripartenza fortunata: ad inizio sessione, quando stava per uscire, è costretto a fermarsi alla fine della pit lane, per poi riuscire a partire sul serio solo nei minuti finali.

Ma non riesce a rimanere in pista abbastanza a lungo per stampare un tempo cronometrato… In pista intanto una volta di più le Boscoscuro, protagoniste in questo inizio di stagione, si sono fatte vedere da subito, soprattutto con il duo Speed Up ma in seguito anche con i ragazzi MT Helmets-MSi nelle zone alte della classifica. Sul finale di sessione svariati piloti si migliorano e quindi favoriscono lo stravolgimento della classifica, ma non abbastanza da scalzare una Boscoscuro dalla vetta della classifica. In testa c’è Alonso Lopez, seguito da Somkiat Chantra, Manuel Gonzalez e Celestino Vietti, risalito nei minuti finali.

La classifica

Foto: motogp.com