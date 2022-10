Moto2, brividi per Navarro. Ma perché la gara non è stata fermata?

Appuntamento in Australia concluso con una buona dose di incidenti. Quello che ha fatto sobbalzare però è stato senza dubbio l’episodio in Moto2 che ha visto protagonisti Jorge Navarro e Simone Corsi. Il secondo incolpevolmente, visto che lo spagnolo gli è letteralmente caduto davanti e non ha potuto evitarlo… Poteva finire malissimo, ma tutto sommato stavolta possiamo tirare un sospiro di sollievo: Navarro infatti ha riportato “solo” la frattura di un femore ed è stato poi trasferito nell’ospedale della zona. Date un’occhiata alle immagini…

Perché non fermare il GP?

Ma quel che più impressiona è che la gara non sia stata fermata. Il pilota spagnolo, rimasto a terra chiaramente molto dolorante, si trovava infatti appena fuori dai limiti della pista, assieme ai commissari che l’avevano prontamente soccorso. Vicinissimo a loro le Moto2 continuavano a transitare a tutta velocità senza problemi né rallentamenti di sorta, anzi non c’era nemmeno la bandiera gialla a segnalare l’incidente. Un’altra situazione ad altissimo rischio per tutti, in un periodo nero per i motori. Solo nei giorni scorsi sono scomparsi addirittura tre piloti nel corso delle rispettive gare: Federico Esposto (Trofeo Amatori), Chrissy Rouse (BSB), Victor Steeman (WorldSSP300).

Il sollievo di Aron Canet

Il compagno di box di Navarro, Aron Canet, ha voluto dedicare il pensiero post gara proprio al collega. Come detto, fortunatamente non ci sono state conseguenze troppo gravi. “Oggi le gare passano in secondo piano” ha scritto Canet sul suo profilo social, rivolgendosi direttamente a Navarro. “Per prima cosa voglio ringraziare chi sta lassù, grazie perché non ti è successo nulla di davvero grave. Ti auguro poi un pronto recupero in questo nuovo infortunio. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato da compagno di squadra, spero di vederti di nuovo al tuo livello.”

