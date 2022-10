Victor Steeman, il finale peggiore: il pilota Supersport 300 non ce l’ha fatta

Non c’è il lieto fine dopo il grave incidente di domenica scorsa. Victor Steeman, 22enne pilota Supersport 300, è scomparso nella giornata odierna. Troppo gravi le ferite riportate in seguito a quanto avvenuto nel round a Portimao, è arrivata così la notizia peggiore attraverso il profilo social del Mondiale Superbike. “Con profondo dolore annunciamo la scomparsa del pilota WorldSSP300 Victor Steeman. La famiglia WorldSBK manda tutto il suo affetto alla famiglia, alla squadra ed alle persone a lui care. Una grande personalità, un pilota fiero, un’eredità che rimarrà nel paddock.”

Poco prima era stata la stessa famiglia, attraverso un breve comunicato, a dare la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. “È accaduto ciò di cui ti preoccupi sempre come genitore di un pilota. Il nostro Victor non è riuscito a vincere la sua ultima gara.” Ma i familiari ci tengono anche ad annunciare cos’è successo dopo. “Nonostante il dolore per la perdita, siamo molto fieri di annunciare che il nostro eroe, con la sua scomparsa, ha salvato altre cinque persone con la donazione degli organi. Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicini negli ultimi giorni, Victor ci mancherà immensamente.”

La conseguenza peggiore delle condizioni definite da subito critiche dopo il gravissimo incidente all’Autodromo do Algarve. Steeman, ancora in corsa per il titolo 2022 grazie a quattro vittorie, cinque podi ed un totale di 12 gare a punti su 14, è caduto sabato alla curva 14, per poi essere investito da Perez Gonzalez, indenne. Immediati i soccorsi ed il trasporto in elicottero all’ospedale di Faro, in condizioni che facevano temere il peggio. “Politraumi e trauma cranico” era stato il primo comunicato, che di rassicurante purtroppo aveva ben poco. A pochi giorni ecco il finale peggiore.

