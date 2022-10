Chrissy Rouse non ce l’ha fatta: fatale l’incidente nel British Superbike

Chrissy Rouse, ventiseienne motociclista di Newcastle-Upon-Tyne, ha perso la vita in seguito al fatale incidente registratosi domenica scorsa al via di Gara 3 del British Superbike a Donington Park. Indotto in coma artificiale per una grave lesione alla testa, in data odierna è stato comunicato il suo decesso.

L’INCIDENTE DI ROUSE

L’incidente è avvenuto al primo giro della terza gara in programma del British Superbike. In uscita dal tornantino Goddard, Chrissy Rouse è incappato in un rovinoso highside. Successivamente è stato travolto in pieno da un pilota (non identificato e comunicato) che lo seguiva. Le riprese televisive non hanno mostrato alcunché in merito alla dinamica, se non la fase iniziale dell’highside.

TRAGICA SCOMPARSA DI CHRISSY ROUSE

Alle 18:30 locali (le 19:30 italiane), il promoter del British Superbike ha comunicato che per Rouse non c’è stato niente da fare. Campione britannico Superstock 1000 nel 2020, quest’anno è tornato a correre nel BSB con Crowe Performance BMW. Una notizia che ha lasciato senza parole l’intero paddock del BSB.