Chrissy Rouse in coma dopo un incidente nel British Superbike

Una bruttissima notizia sconvolge il paddock del British Superbike. Chrissy Rouse, portacolori del Crowe Performance BMW, in seguito ad un grave incidente registratosi nel corso di Gara 3 a Donington Park è stato trasferito presso il reparto di terapia intensiva all’Ospedale di Nottingham in coma farmacologico.

L’INCIDENTE DI CHRISSY ROUSE

L’incidente è avvenuto al primo giro della terza gara in programma del British Superbike. In uscita dal tornantino Goddard, Chrissy Rouse è incappato in un rovinoso highside. Successivamente è stato travolto in pieno da un pilota (non identificato e comunicato) che lo seguiva. Le riprese televisive non mostrano alcunché in merito alla dinamica, se non la fase iniziale dell’highside.

IL BOLLETTINO DEL BRITISH SUPERBIKE

MSVR, promoter del British Superbike, in data odierna ha emerso un primo bollettino medico inerente lo stato di salute di Rouse. Immediatamente trasportato al Queens Medical Center/University Hospital di Nottingham, è stato trasferito in coma farmacologico presso il reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono sono ritenute gravi: “Rouse (si legge) ha subito una procedura neurochirurgica d’urgenza poco dopo il ricovero e rimane completamente sedato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva“.