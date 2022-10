Bradley Ray vince ed ipoteca il titolo del British Superbike 2022

Una rocambolesca Gara 3 a Donington Park delinea in maniera pressoché definitiva la stagione 2022 del British Superbike. Bradley Ray conquista la nona affermazione di questo suo superlativo campionato, di fatto ipotecando la conquista del titolo. Con 66 punti di vantaggio su Glenn Irwin (3° in gara), 67 su Tommy Bridewell (4°) e più soltanto 75 in palio nella conclusiva finalissima in gara tripla di Brands Hatch, “Telespalla” è prossimo a coronare il sogno di una carriera.

TOM SYKES TRAVOLTO DA JASON O’HALLORAN

Brad #28 in questa terza manche di Donington Park non ha rubato alcunché, per quanto sia stato bravo nel massimizzare le disavventure altrui. Questo il caso del vincitore delle precedenti due gare Tom Sykes, travolto da Jason O’Halloran (quest’ultimo soccorso in barella) in pieno Melbourne Loop, ritrovandosi pertanto costretto ad abdicare i propositi di calare un sensazionale tris con PBM Ducati.

GLENN IRWIN PERDE LA PEDANA!

In una corsa rocambolesca con una bandiera rossa (conseguente alla caduta al primo via di Chrissy Rouse per un highside in uscita dalla Goddard) ed una Safety Car (per lo scontro O’Halloran-Sykes) a referto, ne sono successe di tutti i colori. Chiedere lumi a Glenn Irwin, ritrovatosi leader di gara, salvo perdere la pedana al quattordicesimo dei 18 giri previsti. Nel senso letterale del termine: gli si è rotta la pedana destra, costringendolo ad affrontare il finale di gara con il piede poggiato sulla protezione del terminale di scarico. Eroicamente, salvando se non altro un piazzamento a podio, per quanto preceduto dal fratello Andrew Irwin, buon 2° con SYNETIQ BMW by TAS.

VERSO L’EPILOGO DEL BRITISH SUPERBIKE 2022

Questo piazzamento consente a Glenn Irwin di tenere aperti i giochi-campionato, anche se tra due settimane a Brands Hatch potrebbero bastare 9 punti in 3 gare a Bradley Ray per laurearsi Campione…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Donington Park GP, Classifica Gara 3

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 18 giri in 27’06.696

2- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 2.226

3- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.628

4- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 3.065

5- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 4.020

6- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 6.068

7- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 6.522

8- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 6.906

9- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 7.162

10- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.536

11- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 11.457

12- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 14.315

13- Charlie Nesbitt – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 14.588

14- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 14.851

15- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 18.140

16- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 21.147

16- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 28.440

18- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 32.671

19- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 33.352

20- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 36.547

21- Eemeli Lahti – Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 37.017