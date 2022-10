MotoGP, Aleix Espargarò: “Per Ducati sarà difficile da gestire”

Al Buriram Aleix Espargaró perde un’altra occasione per avvicinarsi a Fabio Quartararo nella sua lotta per il titolo MotoGP. L’alfiere Aprilia chiude 11° al GP della Thailandia e riesce a limare solo 5 punti sul leader del campionato e mastica amaro, soprattutto dopo quanto successo a Motegi prima della partenza, con l’errore ai box che gli ha negato di prendere punti. A tre gare dalla fine della stagione 2022 il distacco ammonta a 20 punti, in Australia sarà cruciale mettere in cassaforte un risultato di peso per continuare a inseguire il trono iridato.

Sanzione, contatti e occasioni mancate

Il weekend si è fatto in salita già nelle qualifiche, quando il pilota di Granollers manca il salto nel Q2 per un decimo di secondo e deve partire dalla tredicesima piazza. Allo start un contatto con Brad Binder causa la rottura di un’aletta e una sanzione che gli costa un Long Lap Penalty che lo ha fatto scendere dalla decima alla quattordicesima posizione. Nella seconda parte riesce a superare Marco Bezzecchi, ancora Binder e infine Franco Morbidelli per finire 11° e strappare cinque punti in classifica. Ma c’è tanta amarezza per le due occasioni sprecate nell’arco di sette giorni. E non manca qualche polemica sul penalty: “Il Long Lap Penalty qui sembrava un’escursione in campagna. Ho perso quasi cinque secondi, su altri tracciati perdi un secondo“.

Aleix in corsa per il Mondiale MotoGP

In condizioni di bagnato così estremo i contatti sono all’ordine del giorno. Alla partenza mette fuori Bard Binder involontariamente, nel finale viene tallonato dalla Yamaha di Franco Morbidelli. Aleix Espargarò è piuttosto nervoso dopo il GP della Thailandia: “Morbidelli mi ha colpito due volte negli ultimi giri. Non so se stesse cercando un contratto per il prossimo anno, ma mi ha speronato due volte. Davvero incredibile e incomprensibile. Non ha ricevuto una penalità sul giro lungo. Va bene perché sono le corse, ma non capisco la mia sanzione“.

Fra meno di due settimane riprende la sfida per il Mondiale MotoGP e Aleix è ancora in corsa. Magari dalle lotte intestine altrui potrebbe uscirne qualcosa di buono per lui… “C’è ancora Fabio da battere. Ma anche tre piloti Ducati possono vincere il titolo. Non sarà facile per loro gestire l’intera faccenda. Spero che in futuro Aprilia possa lottare per il titolo con tre piloti“.