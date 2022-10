LIVE MotoGP Thai: diretta Gara in tempo reale, Quartararo zero punti

Vittoria di Miguel Oliveira e KTM che sfruttano il bagnato del Buriram per conquistare la sua quinta vittoria in classe MotoGP, la seconda in questa stagione. Sul podio Jack Miller e Pecco Bagnaia. 4° Zarco davanti a Marquez, Bastianini, Vinales, Alex Marquez, Martin, Binder. Fuori dalla zona punti Fabio Quartararo che resta leader ma con due punti di vantaggio su Bagnaia.

-2 giri: Zarco insidia il podio di Bagnaia, sono momenti che potrebbero rivelarsi decisivi per la corsa al titolo MotoGP… Oliveira s’invola verso la vittoria.

-5 giri: Zarco sorpassa Marquez e si mette a protezione di Bagnaia, davanti Miller dista due decimi da Oliveira. Grande sfida per il terzo gradino del podio. 7° Bastianini, 11° Aleix Espargarò, fuori dalla zona punti Quartararo.

-6 giri: Jack Miller si avvicina a Miguel Oliveira, Marc Marquez sta studiando Pecco Bagnaia da vicino per il sorpasso.

-8 giri: Oliveira guadagna decimi e vanta un gap di circa 1″ su Miller, Marquez si mette negli scarichi di Bagnaia…

-11 giri: Oliveira va avanti, ora è Miller a inseguire. 18° Fabio Quartararo preceduto dal collaudatore Cal Crutchlow, 12° Aleix Espargarò che non riesce a sfruttare il bagnato per guadagnare punti preziosi in classifica MotoGP.

-12 giri: Pecco Bagnaia in terza piazza, in questo momento guadagnerebbe 16 punti su Quartararo… difficile l’assalto al secondo gradino del podio che gli permetterebbe di prendersi la leadership del Mondiale.

-14 giri: Caduta di Remy Gardner. Grande sfida tra Miller e Oliveira per il primo posto. Perde colpi Bezzecchi che scivola in decima posizione ed è in progressivo calo. 8° Bastianini.

-16 giri: La nuova top-10: Miller, Oliveira, Bagnaia, Marc Marquez, Alex Marquez, Zarco, Martin, Bezzecchi, Bastianini, Morbidelli. 19° Fabio Quartararo che sembra destinato a restare fuori dalla zona punti. Ma a breve la pista inizierà ad asciugarsi e nel finale potrebbe cambiare il feeling di molti piloti.

-18 giri: Alex Marquez sale in sesta posizione, le Honda sul bagnato sembrano riuscire a brillare… Intanto Oliveira prova a sferrare l’attacco su Miller…

-19 giri: Marc Marquez supera Marco Bezzecchi che scivola in quinta piazza, 12° Franco Morbidelli. Quartararo non ha feeling con la sua Yamaha M1 e perde un’altra posizione. Se finisse così la gara sarebbe ancora al comando in classifica con 2 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia. Ma mancano ancora 18 giri…

-20 giri: Oliveira si rivela molto veloce sul bagnato e sorpassa Bagnaia che adesso scivola 4°. Il pilota portoghese della KTM sembra avere un buonissimo ritmo. Il Bez lascia passare Pecco che guadagna una posizione. 11° Aleix Espargarò, 17° Fabio Quartararo.

-22 giri: La top-10: Miller, Bezzecchi, Bagnaia, Oliveira, Marini, Martin, Marquez, Zarco, A. Marquez, Bastianini. Caduta di Luca Marini!

-24 giri: Quartararo supera Rins ed è 15°. Bezzecchi va a prendersi anche un po’ di largo e morde quasi un secondo su Bagnaia. Luca Marini supera Marc Marquez ed è 6°.

-26 giri: Bezzecchi subito largo ma mantiene la testa della gara davanti a Bagnaia, Miller, Martin, Marquez e Marini. Partenza disastrosa per Quartararo che scivola al 17° posto, Aleix Espargarò guadagna posizioni ed è 11°.

Il pre-gara MotoGP al Chang

10:55 – Partito il giro di ricognizione del GP di Thailandia, saranno 26 i giri da completare prima del traguardo.

10:47 – I marshall sono al lavoro tra le curve 3 e 4 del circuito di Chang. Possibile un altro piccolo ritardo nella partenza.

10:41 – Quasi tutti i piloti si sono schierati in griglia, non è stato sfruttato tutto il tempo messo a disposizione per provare sul bagnato.

10:35 – Piloti finalmente in pista per i dieci minuti di prove sul bagnato.

10:23 – Nel paddock del Chang International Circuit risuona l’inno nazionale. Sarà il preludio per la gara? Non piove, unico vero problema è l’acqua impantanata in curva 3.

10:18 – Ieri Aleix Espargarò aveva invocato la pioggia dal cielo… ed è stato accontentato. Leggi QUI il nostro articolo.

10:13 – In curva 3 piove in modo copioso, sul rettilineo non cade pioggia. I marshall per adesso monitorano la curva 3 e fino a quando non smetterà non daranno via libera. Safety car in pista con Capirossi e Uncini. Gli organizzatori sono fiduciosi che la gara si farà!

10:05 – Facce tese nel box Ducati e sul volto di Pecco Bagnaia. Questa situazione non gioca a loro favore in ogni caso. Si attende la fine della perturbazione. Nella migliore ipotesi non si partirà prima delle 11:00 (ora italiana), ma bisogna tenere in considerazione che al Buriram presto sarà il tramonto.

10:00 – Non resta che attendere prima di una decisione ufficiale, ma se non smetterà di piovere la gara sarà annullata o rinviata a domani.

09:58 – Alessio Salucci, team director Mooney VR46: “Si cerca di essere tranquilli e attendere le direttive Irta. Una volta aperta la griglia ci saranno dieci minuti di prove, venti minuti in griglia e poi scatterà la gara. In questo momento non ci sono le condizioni per una gara da MotoGP, secondo me sarebbe da matti dare l’ok“.

09:54 – C’è una certa tensione da Mondiale ai box. Pecco Bagnaia non parte più da favorito qui al Buriram: “E’ sempre stato veloce sul bagnato, quest’anno ha fatto fatica – sottolinea Davide Tardozzi -. In Indonesia forse la moto non era a posto, in Giappone invece no. Gli ingegneri hanno fatto delle piccole modifiche, vedremo se rendono anche sul bagnato. Con il bagnato la gara cambia, usciranno altri piloti, Marc Marquez si candida alla vittoria…

09:50 – Davide Tardozzi, team manager Ducati Corse: “La perturbazione dovrebbe essere finita, non dovrebbe più piovere, ma in questi Paesi è difficile fare previsioni. Si partirà con gomme rain, ci sarà l’apertura della griglia per dieci minuti, così che i piloti possano fare più giri e rientrare in pit-lane. Servirà a prendere confidenza sulla pista e con le mappe da bagnato“.

09:45 – Da poco si è conclusa la gara Moto2, in attesa di notizie ufficiali l’inizio sarà comunque posticipato. L’eventuale cancellazione del GP di Thailandia potrebbe giocare a favore di Fabio Quartararo.

09:40 – Piove al Buriram, gara a rischio. In ogni caso saranno condizioni di bagnato davvero estreme che potrebbero capovolgere i pronostici della vigilia.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP

Il GP della Thailandia è il 17° round della stagione MotoGP 2022, sarà una tappa fondamentale per limare il gruppo dei contendenti al titolo Mondiale. Fabio Quartararo comanda la classifica con 219 punti e un vantaggio di 18 sul diretto inseguitore della Ducati Pecco Bagnaia. Il campione della Yamaha è riuscito a tenere il passo dei migliori pur non brillando sul giro secco, ma nel ritmo gara può sicuramente fare la differenza. Un pilota forte in frenata come il francese deve sfruttare il layout del Buriram per provare a blindare la leadership, ma sin dalla partenza sarà circondato dalle Ducati.

Prima fila targata “Desmosedici” con un inedito Marco Bezzecchi in pole position che proverà a ripetere, e magari migliorare, il secondo posto di Assen. Al suo fianco scatteranno Jorge Martin e Pecco Bagnaia, con il piemontese terzo in griglia che nelle qualifiche del sabato si è piazzato appena davanti a Quartararo. Sarà una sfida sin dai nastri di partenza, con la strategia gomme al posteriore (soft o media) che potrebbe rivelarsi decisiva. In seconda fila altre due Ducati, Johann Zarco ed Enea Bastianini, con l’alfiere Gresini che non ha nessuna intenzione di gettare la spugna. Il sogno resta il titolo MotoGP, l’obiettivo più realistico il terzo posto finale in classifica iridata.

Le retrovie in griglia al Buriram

Interessante la terza fila con Jack Miller, reduce dalla vittoria di Motegi, Marc Marquez, in ottima condizione fisica, e Luca Marini in nona piazza. Alex Rins, Miguel Oliveira e Brad Binder si accomodano in quarta fila. Ultimo Danilo Petrucci che si gode che questa lieta parentesi in MotoGP con Suzuki. Dalla prossima tappa in Australia in programma tra due settimane ritornerà quasi certamente Joan Mir per chiudere questa difficile stagione, poi dal test di Valencia monterà in sella alla Honda RC-V per iniziare un nuovo intrigante quanto difficile capitolo. Parte ultimo Danilo Petrucci che nel Q2 ha lamentato un gap di 1,5″ da Marc Marquez, ma il pilota ternano è felice di essere qui.