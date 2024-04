Moto2 Jerez, Prove 1: Roberts sulle Boscoscuro, italiani dispersi

I guizzi tricolori nelle Prove 1 Moto2 sono solamente delle squadre e delle quattro Boscoscuro in azione. Al comando però si inserisce Joe Roberts, che piazza la sua KALEX del American Racing Team davanti a Fermin Aldeguer ed a Sergio Garcia. Per quanto riguarda i piloti italiani invece, non arrivano segnali incoraggianti, anzi se domani mattina dovesse piovere passerebbero tutti per la Q1… Ecco com’è andato il secondo e ultimo turno del venerdì a Jerez.

MotoGP Jerez, tutti gli orari del GP Spagna

Moto2 Prove 1

Boscoscuro al comando con Alonso Lopez nelle prove libere svolte stamattina a Jerez (tempi e cronaca). La prima notizia è che, a differenza del primo turno Moto2 di giornata, anche Jorge Navarro ha messo a referto i suoi primi giri. Davanti prende il comando Van den Goorbergh su Aldeguer e Ogura, che nel quarto d’ora finale però passa in vetta. Si fa vedere anche Gonzalez che, dopo un giro perso per un passaggio sul verde, riesce a piazzarsi in P2, dietro all’alfiere MT Helmets-MSi. A referto nel corso del turno gli incidenti di Masia, Chantra, Baltus ed uno piuttosto importante di Canet, mentre al comando passano prima Garcia e poi Roberts. Non arrivano buone notizie dai ragazzi italiani, ben al di fuori della top 14, mentre davanti rimane proprio l’alfiere American Racing Team su due Boscoscuro ed il compagno di squadra, ovvero un trio di piloti di casa.

La classifica

Foto: motogp.com