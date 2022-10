Tom Sykes incontenibile: bis a Donington nel British Superbike

Un weekend che salva una stagione nel British Superbike al di sotto delle sue stesse aspettative. Rotto il ghiaccio in Gara 1, Tom Sykes ha conquistato la vittoria anche nella seconda di tre manche in programma a Donington Park, teatro di un penultimo appuntamento stagionale che restituisce il miglior Sykes da diversi anni a questa parte. Tutt’uno con la Ducati Panigale V4 R #66, l’iridato 2013 mette a segno una perentoria doppietta a scapito del capo-classifica di campionato Bradley Ray, con la promessa di puntare al tris nel tardo pomeriggio in Gara 3.

DOPPIETTA DI UN RITROVATO TOM SYKES

Su una pista dove ha vinto 9 gare consecutivamente dal 2013 al 2017 nel Mondiale Superbike (oltretutto salendo sul podio da wild card nel 2008), Tom Sykes sembra incontenibile. Mai salito sul podio quest’anno, nelle due gare finora disputate sul tracciato dell’East Midlands ha conquistato due vittorie, con un ritmo forsennato e, visivamente, con tutt’altro feeling con la propria V4 R. Una bella (doppia) soddisfazione per “The Grinner Winner“, giunto a quota 40 successi in carriera tra World e British Superbike, 11 dei quali conseguiti proprio a Donington Park.

SYKES PIEGA RAY

Di fatto Tom Sykes sin dalle battute iniziali della contesa ha ribadito di vivere uno stato di grazia. Partito non benissimo dalla pole, già nel corso del primo giro al tornantino Melbourne si era ritrovato nelle condizioni di sfilare Andrew Irwin per la terza posizione. Giunti alla terza tornata della corsa, alla Redgate ha rotto gli indugi su Bradley Ray, rivelando il comando delle operazioni mai lasciato fino all’esposizione della bandiera a scacchi. Il Ducatista ha controllato il capo-classifica di campionato, con questo secondo posto ormai seriamente vicino ad un’ipoteca per la conquista del titolo 2022.

BRADLEY RAY ALLUNGA NEL BRITISH SUPERBIKE

Seppur battuto, “Telespalla” può sfoggiare un sorriso a 32 denti, felice di un consistente tesoretto di vantaggio in campionato, tanto da poter persino chiudere i giochi in anticipo questo pomeriggio in Gara 3. Adesso sono infatti 55 i punti di margine su Tommy Bridewell (6° in questa manche), 57 su Glenn Irwin (3° a completare un podio multi-marca), 60 su Lee Jackson (5°). Con ancora quattro manche da disputarsi, per il portacolori OMG Racing Yamaha la strada è tutta in discesa…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Donington Park GP, Classifica Gara 2

1- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – 19 giri in 28’17.464

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.435

3- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 4.424

4- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 8.053

5- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 8.875

6- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 8.930

7- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 9.062

8- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 9.939

9- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 15.705

10- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 15.878

11- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 17.849

12- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 20.158

13- Charlie Nesbitt – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 26.403

14- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 26.702

15- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 27.403

16- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 27.933

17- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 31.563

18- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 33.145

19- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 44.526

20- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 49.444