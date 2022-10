Finalmente Tom Sykes: vince nel British Superbike a Donington

Alla 28esima gara di una stagione nel British Superbike avara di soddisfazioni che lo ha relegato fuori dallo Showdown e mestamente al tredicesimo posto in campionato, Tom Sykes ritrova la vittoria. Con la Panigale V4 R del team MCE Ducati di Paul Bird, il Campione del Mondo 2013 si assicura il successo di Gara 1 nella “sua” Donington Park al culmine di una prestazione esaltante. Scattato dalla prima fila, ha conquistato il comando alla prima curva, riuscendo a rispondere colpo-su-colpo nei 15 giri agli assalti di Jason O’Halloran (2°), Peter Hickman (3°) e del capo-classifica Bradley Ray, quarto e sempre più vicino all’ipoteca per la conquista del titolo 2022.

PRIMO CENTRO STAGIONALE PER TOM SYKES

Affermatosi come il nono differente vincitore quest’anno nel British Superbike, per Tom Sykes è un piacevole ritorno alla vittoria. La prima da Ducatista, la quinta in carriera nel BSB dove non vinceva dalla doppietta da wild card nel 2010 a Brands Hatch con la Kawasaki ufficiale e, ancor prima, dai 3 successi conseguiti nel 2008 con Crescent Suzuki. In una gara oggettivamente impeccabile, ‘The Grinner’ ritorna a recitare il ruolo di “Re” in quel di Donington Park, pista dove riuscì ad inanellare 9 vittorie di fila nel Mondiale Superbike dal 2013 al 2017. Oltretutto per Tom #66 si tratta di un ritorno sul gradino più alto del podio a distanza di 4 anni dall’ultimo hurrà in Gara 2 ad Assen nel 2018.

SYKES DISTANZIA GLI INSEGUITORI

Conquistato l’holeshot alla prima curva, Tom Sykes si è dovuto preoccupare di costruire ed amministrare un vantaggio intorno al 1″ su Bradley Ray, negli ultimi due giri passato in un sol colpo dalla seconda alla quarta posizione. Proprio nel finale il capo-classifica di campionato si è visto beffare da Jason O’Halloran (McAMS Yamaha, 2°) e da Peter Hickman (FHO Racing BMW), terzo alla sua 400esima gara in carriera nel BSB.

SITUAZIONE DELINEATA NEL BRITISH SUPERBIKE

Seppur giù dal podio, Bradley Ray ha trovato modo di consolidare la propria leadership di campionato. A 5 gare dal termine vanta 45 punti di vantaggio su Tommy Bridewell (soltanto 8°), 51 su Lee Jackson (6°) e 53 su Glenn Irwin (5°), con Jason O’Halloran adesso a due lunghezze dalla vetta. Domani a Donington Park altre due manche in programma, con i piloti dello Showdown che dovranno nuovamente fare i conti su di un Tom Sykes tornato (finalmente) protagonista.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Donington Park GP, Classifica Gara 1

1- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – 15 giri in 22’22.761

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.476

3- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 2.085

4- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.224

5- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 3.277

6- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 8.052

7- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 9.979

8- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 11.075

9- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 13.069

10- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 13.453

11- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 14.298

12- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 16.179

13- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 18.037

14- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 18.380

15- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 20.582

16- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 27.362

17- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 27.513

18- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 27.596

19- Charlie Nesbitt – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 27.783

20- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 33.090

21- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 33.672

22- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 41.474

23- Luke Mossey – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 46.260

24- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 46.421

25- Eemeli Lahti – Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 1’06.631