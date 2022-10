O’Halloran pole, Tom Sykes in prima fila British Superbike

Dal weekend da incubo di Oulton Park, Jason O’Halloran ritrova la pole position nel British Superbike. Tuttavia, non è soltanto questa l’unica notizia emersa da un combattutissimo Q2 del penultimo appuntamento stagionale di scena a Donington Park. Accanto all’australiano, scatterà dalla prima fila in Gara 1 il capo-classifica di campionato Bradley Ray, ma non solo: grazie ad un gran giro, Tom Sykes ha staccato il terzo tempo, mai così in alto quest’anno nel BSB.

BENRITROVATO TOM SYKES!

Agli sgoccioli di questa sua esperienza con PBM Ducati e di ritorno nel British Superbike (lo rivedremo, presumibilmente, al via del Mondiale 2023), Tom Sykes ha voluto lasciare una zampata. Al decimo degli undici round previsti, in una stagione avara di soddisfazioni (mai a podio, di fatto mai una top-5) che lo ha estromesso dallo Showdown, nella “sua” Donington ritrova lo smalto di un tempo. Se già nel Q1 in 1’29″305 aveva fatto registrare il miglior crono, nel decisivo Q2 si è garantito un posto in prima fila, portando in alto la Ducati Panigale V4 R #66.

O’HALLORAN RITROVA UNA GIOIA NEL BRITISH SUPERBIKE

Sul tracciato dove per un lustro abbondante monopolizzò la scena nel Mondiale Superbike, l’iridato 2013 si prende il lusso di avvicinare le due R1 di punta. Buttato giù in due distinte occasioni nel precedente round di Oulton Park, Jason O’Halloran con la superstite McAMS Yamaha (Tarran Mackenzie KO per la frattura al femore) si è garantito la quarta pole stagionale per un’inezia: soli 9 millesimi su Bradley Ray. Per il leader del campionato l’obiettivo del weekend sarà amministrare il proprio vantaggio in campionato, considerando che le difficoltà degli altri contendenti al titolo: Glenn Irwin si è qualificato 7°, Lee Jackson 9°, Tommy Bridewell 11°.

NEL POMERIGGIO GARA 1

Alle 16:30 locali (le 17:30 italiane) andrà in scena la prima di tre gare in programma nel fine settimana di Donington Park, sempre con l’incognita meteo. La pioggia, tuttavia, sembra aver concesso una tregua sui saliscendi dell’East Midlands…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Donington Park GP, Classifica Qualifiche (Q2)

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’28.338

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.009

3- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.243

4- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.411

5- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.597

6- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.759

7- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.764

8- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 0.781

9- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.951

10- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.971

11- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.988

12- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.999

13- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.112

14- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.327

15- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.353

16- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.366

17- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 1.446

18- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.679

LA GRIGLIA DI PARTENZA DI GARA 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

3- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

4- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

5- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

6- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

7- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

8- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR

9- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

10- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

11- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

12- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

13- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

14- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

15- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

16- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

17- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR

18- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

19- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

20- Charlie Nesbitt – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

21- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000

22- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

23- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

24- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1

25- Luke Mossey – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

26- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

27- Eemli Lahti – Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000