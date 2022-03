Tom Sykes neo ducatista torna nel BSB: i suoi trascorsi

Ha lasciato il British Superbike nel 2008 in rampa di lancio, ci ritorna 14 anni dopo da Campione del Mondo. Tom Sykes, dopo una prolungata militanza nella serie iridata, rientra nel BSB dalla porta principale. Finalizzato l’accordo con il Paul Bird Motorsport (MCE Ducati), la disponibilità di una competitiva Panigale V4 R garantirà a “The Grinner” la chance di giocarsi il titolo della Superbike britannica. Un traguardo sfuggitogli nella sua prima parte di carriera…

DEBUTTO IMPROVVISO

Tom Sykes chiaramente ha mosso i suoi primi passi nel circus del BSB. Nel 2002 aveva concluso ad ex-aequo a pari punti al comando della classifica di campionato del British Junior Superstock con il compianto Craig Jones, ma per minor numero di vittorie si era ritrovato vice-Campione della categoria. Con questo apprezzabile esordio, nel 2003 aveva ricevuto la chiamata da parte del team Northpoint Yamaha per esordire nel British Supersport, prendendo anche parte (senza esaltare) al round di Brands Hatch del mondiale in qualità di wild card. Proprio sul tracciato londinese debuttò pochi mesi più tardi anche nel British Superbike, sostituendo in Crescent Suzuki l’infortunato Yukio Kagayama. Convocato all’improvviso da Paul Denning, cadde in Gara 1 per poi concludere 14° la seconda manche.

PROTAGONISTA DEL BRITISH SUPERSPORT

Archiviata questa sporadica partecipazione al BSB, nelle successive stagioni si affermò tra i protagonisti del British Supersport. Nel 2004 era stato ingaggiato con un contratto pluriennale dal team TAS Suzuki di Hector e Philip Neill, tra le più prestigiose e titolate compagini del Regno Unito. Alla sua prima stagione con la GSX-R 600 è quarto in campionato, nel 2005 è 5°, ma è nel 2006 che sfiora la conquista del titolo, battuto soltanto per una manciata di punti da Cal Crutchlow. I tempi erano ormai maturi per la promozione nel British Superbike, ma la Suzuki sceglie proprio il suo rivale del BSS: Sykes sale pertanto di categoria con una Honda CBR 1000RR Fireblade proprio del Paul Bird Motorsport schierato, sotto le insegne di Stobart Honda, accanto ad un ex-campione della categoria come Shane Byrne.

L’ESORDIO DI SYKES NEL BSB

“The Grinner” non sfigura affatto al suo primo anno tra le 1000cc: chiude la stagione in crescendo con il sesto posto nella generale, salendo sul podio con due secondi posti nel penultimo round di Donington Park. Con sostanzialmente 1 anno di ritardo, nel 2008 torna con la casa di Hamamatsu firmando con il team Rizla Crescent Suzuki in sostituzione proprio di Cal Crutchlow, passato in HM Plant Honda. Il tutto con persino un test premio-provino nel novembre 2007 a Valencia con la Suzuki GSV-R MotoGP. Per quanto concerne il BSB, con la Gixxer si trova a meraviglia: nel secondo round a Thruxton è già in pole, ma vanifica più volte le prestazioni in qualifica con errori o imprevisti in gara.

LA DECISIVA ESTATE 2008

La svolta arriva nel pieno dell’estate: inanella tre (le prime) vittorie consecutive tra Oulton Park e Knockhill, ma soprattutto sorprende tutti nelle comparsate mondiali in qualità di wild card. Buoni risultati a Brands Hatch, ancor più a Donington Park dove in Gara 1 lotta con Troy Bayliss per la vittoria, conquistando il secondo posto finale. Questi risultati, a cui riesce a dar continuità tanto da chiuder l’esperienza nel BSB con Rizla Suzuki con il quarto posto in campionato, non lasciano indifferenti diversi team manager del World Superbike. Proprio nella wild card a Donington Park trova l’accordo di massima con Yamaha per la stagione 2009 del Mondiale.

WILD CARD VINCENTE NEL 2010

Se con la casa dei Tre Diapason il matrimonio non ha propriamente funzionato, con Kawasaki ha trovato la gloria. Il titolo mondiale 2013, anticipato nel 2010 da una wild card vincente nel British Superbike. All’epoca schierato proprio dal Paul Bird Motorsport, prese parte al round estivo di Brands Hatch vincendo Gara 2 e 3, i primi successi della casa di Akashi nel BSB dopo ben 6 anni d’attesa. Dodici anni dopo, Tom #66 tornerà nel British Superbike: questa volta con Ducati, ma per la terza volta in carriera proprio con il team di Paul Bird…