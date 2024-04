Adrian Newey: un futuro sempre più lontano dalla Red Bull  

Il terremoto che sta colpendo la Red Bull è di quelli tremendi. Nelle ultime ore le indiscrezioni su uscite dalla casa austriaca riguardano anche pezzi pregiati. Adrian Newey, infatti, secondo alcune fonti autorevoli, avrebbe comunicato ai vertici del team campione del mondo in carica, di non voler rinnovare il contratto. L’ingegnere britannico, infatti, starebbe valutando nuove proposte. In particolare si vocifera che due scuderie che si sarebbero fatte avanti: Aston Martin e Ferrari. Entrambe sono desiderose di dare una svolta al loro destino Mondiale.

La Red Bull è in un campo minato

Quanti di voi hanno almeno una volta giocato a campo minato, piazzando le proprie bandierine per disinnescare le bombe? Ecco, ora la Red Bull si trova nella stessa situazione. La scuderia austriaca non sta vivendo un bel momento internamente, come se l’immagine che essa trasmette fosse quasi irreale. Le accuse al team principal Christian Horner di aver inviato foto hard ad una dipendente hanno rotto le mura dell’autorevolezza. La fuga di molti uomini chiave è sotto gli occhi di tutti e ora ci si aggiunge anche quella di Adrian Newey.

La sua voglia di non rinnovare era nell’aria ed ora sembra che l’inglese l’abbia formulata ed inviata alla sede Red Bull. Questo è un duro colpo per la scuderia austriaca perché andrebbe a perdere il più grande ingegnere che ci sia. Il suo talento lo conosciamo bene e con il ritorno delle vetture ad effetto suolo il suo genio ha partorito monoposto straordinarie. Adrian Newey, se davvero dovesse lasciare la Red Bull, potrebbe portare ai titoli di coda anche la storia tra la squadra e Max Verstappen. L’olandese potrebbe sbracare in nuovi lidi, lasciando la scuderia delle lattine smarrita di ogni sua certezza.

Aston Martin o Ferrari nel futuro di Adrian Newey

Una voce sempre più insistente parla di un Adrian Newey che potrebbe andare in Aston Martin. L’Aston ha da poco rinnovato il contratto a Fernando Alonso e dal 2026 sarà motorizzata Honda. La casa giapponese per rafforzare ancora di più la partnership con la squadra britannica ha avviato la costruzione di una fabbrica sul suolo inglese per lo sviluppo dei propulsori. La squadra capitanata da Lawrence Stroll fa sul serio ed ecco perché Newey potrebbe essere interessato ad andare lì. Adrian poi, ha sempre dichiarato che vuole lavorare in Inghilterra, per non lasciare mai la famiglia, un punto in più a favore per l’Aston.

La Ferrari è un sogno o, meglio, la casa italiana viene sempre presa in considerazione. Tutti alla fine sognano di lavorare a Maranello e forse anche Adrian Newey. L’ingegnere d’oltremanica ha più volte avuto apprezzamenti positivi per la Ferrari, ma come abbiamo detto, lui preferisce lavorare in Inghilterra. Quindi sembra molto difficile la destinazione nel bel paese, ma Frederic Vasseur potrebbe trovare una soluzione. Il team principal svizzero potrebbe avere una idea, un’idea geniale che potrebbe portare alla corte della Ferrari l’uomo giusto per la rinascita. Il cavallino rampante dal prossimo anno avrà come pilota Lewis Hamilton, ma tutti noi sappiamo che per vincere i mondiali il solo alfiere non basta, ci vogliono gli uomini giusti anche dietro.

Il futuro di Adrian Newey è quindi tutto da scrivere

La Formula 1 vive di questi rumors e intende cavalcarli. La Red Bull è ora chiamata a fare di tutto per trattenere il suo uomo migliore, che però pare davvero voler salutare dopo 18 anni la squadra austriaca. Adrian Newey grazie alla sua genialità ha aiutato tantissimo a vincere le scuderie per cui ha lavorato. Un sogno ma tale rimarrà, sarebbe quello di un ritorno alle origini. Un ritorno alla Williams dove tutto è cominciato, con la missione di riportare la casa di Grove ai piani alti. ll fatto che una delle più grandi menti del motorismo si stia per liberare è realtà. La caccia ad Adrian Newey sta per iniziare ufficialmente.

FOTO: social Formula 1