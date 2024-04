A Vallelunga si apre la Pirelli Cup 2024 formato 1000cc

Superata una prolungata attesa, questo fine settimana la Pirelli Cup riaccende i motori nel palinsesto della Coppa Italia Velocità per la sua settima edizione. L’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga ospita il primo dei cinque round previsti dal calendario, portando con sé vari spunti e tematiche d’interesse. Una stagione 2024 all’insegna delle prerogative di sempre, con costi d’iscrizione accessibili, nutrite griglie di partenza e 57 iscritti complessivi, ma non solo. Il celebre trofeo monogomma organizzato dal Motoclub Adriatica Racing, in collaborazione con Pirelli e Idealgomme Racing, presenta significative novità di format.

La Pirelli Cup dice addio alla 600cc

Ebbene sì perché, dopo oltre un lustro di attività, il promoter ha deciso di “sopprimere” la 600cc (di fatto inglobata dal National Trophy 600), lasciando spazio alle moto derivate dalla serie di massima cilindrata. Una scelta motivata dal drastico calo di iscritti registratosi nelle ultime stagioni. La Pirelli Cup 2024 offre pertanto due categorie 1000cc, denominate “Superbike” e “Riders”. Entrambe con regolamento tecnico Open, la seconda tuttavia con contingentamento delle mescole e, non da meno, specifiche limitazioni cronometriche.

Soglia di sbarramento nella 1000 Riders

Nello specifico, alla 1000 Riders possono partecipare quei piloti con un best lap medio in un week-end di gara della Coppa Italia Velocità 2023 (dato dalla media aritmetica dei migliori dodici crono personali fatti segnare in qualifiche ufficiali e gare con qualsiasi gommatura) superiore al 1’58”00 al Mugello e/o 1’42”00 a Misano.

Contingentamento gomme

Differenze sostanziali anche per quanto concerne l’utilizzo degli pneumatici. Se nella 1000 Superbike si avrà piena libertà di scelta sull’uso delle varie specifiche Pirelli quali SCQ, SCX, SCO e SC1 nel corso del week-end di gara, nella 1000 Riders le squadre dovranno limitarsi a due treni di gomme tra Q1, Q2 e gara. Oltretutto nelle sole specifiche SC0 e SC1.

Sottocategorie

Per aumentare le chance di vittoria ed uniformare il livello dei partecipanti, sia nella 1000 Superbike che Riders i piloti verranno divisi in tre nuove sottocategorie in relazione ai tempi sul giro: “Gold”, “Silver” e “Bronze”, definite nel corso del primo round.

Calendario

Questione limitazioni cronometriche e contingentamento gomme a parte, la stagione 2024 si articolerà sui canonici cinque appuntamenti da una gara ciascuno, con trasferte nei migliori autodromi del Bel Paese nei contesti di Coppa Italia Velocità e Coppa FMI. Detto della première di questo fine settimana a Vallelunga, l’11-12 maggio prossimi si correrà al Mugello per proseguire con Misano in data 29-30 giugno. Archiviata la pausa estiva, si tornerà in pista il 7-8 settembre prossimi a Cremona. Un mese più tardi il gran finale di nuovo a Misano.

Sistema di punteggio alla Indycar

Sul piano sportivo-organizzativo trova conferme il sistema di punteggio “in stile Indycar”. In controtendenza alle altre realtà motociclistiche, nella Pirelli Cup prendono punti… tutti! Esatto, proprio così. Al vincitore della classifica assoluta e di categoria vanno 125 punti, 100 al secondo, 80 al terzo, 65 al quarto, 55 al quinto, 47 al sesto, 41 al settimo, 36 all’ottavo, 33 al nono, 31 al decimo. Dall’undicesimo in avanti a scalare di un punto. Tutto questo a beneficio dello spettacolo con l’obiettivo di tenere aperti i giochi-campionato fino all’ultimo.

Attesi protagonisti

Nonostante le sopracitate novità, la Pirelli Cup mantiene inalterata la propria essenza con griglie di partenza assolutamente competitive ed agguerrite. Questo il caso soprattutto della 1000 Superbike, in cui spiccano diversi nomi altisonanti. Vedere Luca Vitali con R&B Motoracing Honda e Christian Gamarino con MC7 Corse (passato da Aprilia a Kawasaki). Per curriculum, esperienza e doti velocistiche sono i favoriti d’obbligo, anche se il Campione in carica Doriano Vietti Ramus cercherà di vendere cara la pelle. Salito clamorosamente sul podio di classe Superstock alla 24h di Le Mans (da rookie!), il portacolori RR Aprilia andrà all’assalto di un prestigio bis. Sarà da seguire Jarno Ioverno con 322 Racing BMW, come Vitali già al via del CIV SBK 2024, seppur con un regolamento sui generis (centralina MoTec più gomme Dunlop). Oltre ad Alessandro Torcolacci (dalle brevi apparizioni nel World SSP) e il Campione 2021 della serie Alex Bernardi (vecchia conoscenza del CIV SBK).

Domenica le gare a Vallelunga

Con questi valori in campo, sulla carta, la Pirelli Cup affronta a Vallelunga il primo round stagionale in quel di Vallelunga. Sabato vanno in scena le due sessioni di qualifiche ufficiali, la cui classifica combinata determinerà lo schieramento di partenza delle gare previste domenica mattina. Con lo start della 1000 Superbike fissato alle 11:10 mentre quello della 1000 Riders alle 11:55. Nell’arco del fine settimana in pista anche National Trophy 600, Italian Sportbike, Dunlop Cup (con numerose wild card via CIV in gara), Yamaha R3 Cup e Trofeo Italiano Amatori.

