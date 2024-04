Le Mans, Doriano Vietti “Podio all’esordio, chi se l’aspettava?”

Alla 24h Motos Le Mans non è essenziale essere i più veloci ma gestire la gara ed arrivare al traguardo. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi. Così mentre tanti hanno dovuto gettare la spugna per problemi tecnici o cadute, il 3 ART Best of Bikes Yamaha ha conquistato il terzo posto nella Stock e Doriano Vietti Ramus ha festeggiato il podio al debutto nelle gare di durata.

“Sono molto contento del risultato perché chiaramente non me lo aspettavo – racconta Doriano Vietti a Corsedimoto – Ero all’esordio nell’endurance e proprio nella gara più difficile in assoluto. Mi sono trovato subito bene con il team, che ringrazio per l’opportunità, e con i miei compagni di squadra. Ho trovato un buon feeling con la moto, siamo riusciti a metterla a posto. Tanti pensano che si giri un sacco ma prima della gara non ci sono stati tanti giri a disposizione, anche per colpa del meteo. In più eravamo tutti nuovi quindi c’era tanto da fare. Nel poco tempo a disposizione abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro”.

Una strategia perfetta

“Come passo non eravamo tra i più veloci ma abbiamo gestito bene la gara. La nostra moto era settata per consumare meno possibile e dunque eravamo sempre tra i più lenti come velocità in pista proprio perché il nostro team voleva una gestione di questo tipo. La moto era fatta per durare e consumare meno possibile. Infatti quasi tutti i team della Stock che avevano moto più prestanti ed andavano più forte non hanno fino la gara. La nostra strategia è stata dunque quella giusta. Certo, siamo stati anche un po’ fortunati perché è andato tutto benissimo e non abbiamo avuto intoppi”.

Doriano Vietti

Una gara massacrante

“E’ stata una gara veramente impegnativa. Io sono arrivato impreparato perché mi hanno chiamato all’ultimo visto che un loro pilota si era infortunato. Sono veramente contento di essere riuscito prima di tutto a chiuderla poi di essere salito sul podio”.

Doriano Vietti guarda già al futuro

“Spero di poter continuare. Il team mi ha detto che è rimasto molto soddisfatto della mia performance quindi penso che farò tutto il campionato con questa squadra. In questi giorni mi riposerò più possibile poi il prossimo week-end sarò a Vallelunga per la prima gara della Pirelli Cup. L’ obbiettivo ora è arrivare preparato a questo appuntamento”.

