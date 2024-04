Il Mondiale Endurance FIM EWC 2024 si apre nel segno di Yoshimura SERT Motul Suzuki. L’equipaggio formato da Gregg Black, Etienne Masson e Dan Linfoot (con Cocoro Atsumi pilota di riserva) ha conquistato la 47^ edizione della 24 Heures Motos al Circuit Bugatti di Le Mans. Alla terza affermazione nell’ultimo quadriennio, la GSX-R 1000 numero 12 si è confermata la Regina della classicissima della Sarthe, stritolando gli avversari con una prova di grande solidità al culmine di 24 ore rocambolesche.

Yoshimura SERT Suzuki vince la 24h Motos Le Mans 2024

Per Yoshimura SERT Motul Suzuki una maratona tutt’altro che scontata. Alla terza ora di gara Gregg Black incappava in una madornale scivolata in uscita dalla ‘esse’ du Garage Bleu. Da quel momento in avanti la #12 si è resa protagonista di una furiosa rimonta, fino al clamoroso highside di Karel Hanika con YART Yamaha alle prime luci dall’alba che ha spalancato le porte della vittoria. Una volta passato al comando, il terzetto ha gestito alla perfezione gomme, moto ed energie, transitando sotto la bandiera a scacchi con un paio di giri di vantaggio su BMW Motorrad World Endurance #37 con Illya Mykhalchyk, Sylvain Guintoli e Markus Reiterberger.

YART Yamaha mastica amaro

Lo squadrone ufficiale dell’Elica ha disputato una corsa solida senza commettere la benché minima sbavatura. Non si dica altrettanto per YART Yamaha #1, grande sconfitta di questa edizione dopo essere scattata dalla pole con annesso nuovo primato EWC della pista siglato in prova dal nostro Niccolò Canepa. I Campioni del Mondo in carica, per oltre dieci ore al comando della gara con un rassicurante margine di vantaggio sui più diretti inseguitori, hanno buttato via il successo a causa del già menzionato erroraccio di Karel Hanika, salvando il salvabile con il terzo gradino del podio. Chiude quarta Kawasaki WEBIKE Trickstar #11 con il nostro Christian Gamarino, a tratti rallentata da alcune noie al motore.

Doriano Vietti Ramus sul podio in Superstock

La 24h Motos Le Mans ha offerto anche l’eccellente prestazione del nostro Doriano Vietti Ramus. Al debutto nelle corse motociclistiche di durata, il fratello di Celestino ha contribuito al podio di classe Superstock il 3 ART Best of Bikes Yamaha #36 con una pregevole terza posizione alle spalle dell’imprendibile Honda National Motos #55 (prima di classe e quinta assoluta) e di Chromeburner Rac 41 Honda. Unico brivido: una scivolata a ridosso dell’ultima ora di gara del compagno di equipaggio Mike Watanuki. Beffa atroce per il Team Aviobike by REVO-Nuova M2 Racing Aprilia #111 con Luca Bernardi, Samuele Cavalieri, Kevin Calia e Francesco Cocco, rientrato ai box all’ultimo per la foratura dello pneumatico anteriore senza riuscire a tagliare il traguardo. Un impegno profuso di 24 ore per poi veder sfumare una top-5 di classe Superstock a pochi minuti dalla bandiera a scacchi… la crudeltà dell’Endurance!

Prossimo appuntamento Spa-Francorchamps

Archiviata la 24h Motos Le Mans, i protagonisti del FIM EWC torneranno il prossimo mese di giugno in occasione della 8 Hours of Spa Motos sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps.