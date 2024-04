Si rinnovano i colpi di scena alla 47^ edizione della 24 Heures Motos, appuntamento inaugurale del Mondiale Endurance FIM EWC 2024. Succede davvero di tutto al Circuit Bugatti di Le Mans, quando non siamo nemmeno al giro di boa della maratona della Sarthe. Alla clamorosa doppia scivolata di F.C.C. TSR Honda ha fatto seguito il ritiro eccellente di Honda Viltais Racing per la rottura del motore della CBR 1000 RR-R #333, ma non solo. La cavalcata di Yoshimura SERT Motul Suzuki, saldamente al comando delle operazioni fino a quel momento, ha subito una brusca battuta d’arresto in seguito ad un erroraccio di Gregg Black.

Yoshimura SERT si complica la vita

Allo scoccare della terza ora di gara, una volta ritornato in sella, Gregg Black è incappato in un brutto highside (tradito dalle gomme Bridgestone fredde?) in uscita dalla ‘esse’ du Garage Bleu. Il motociclista francese ha obbligato i tecnici agli straordinari, compromettendo inevitabilmente le chance di vittoria di Yoshimura SERT Motul Suzuki. La GSX-R 1000 numero 12 ha ripreso la via della pista in tempi relativamente rapidi ed attualmente si trova ai margini della top-10 assoluta.

YART vento in poppa alla 24h Motos Le Mans

Strada apparentemente spianata per i Campioni del Mondo in carica di YART Yamaha. Il terzetto formato dal nostro Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Karel Hanika guida la 24 Heures Motos Le Mans con oltre un giro di vantaggio sullo squadrone BMW Motorrad World Endurance Team con Ilya Mikhalchik, Sylvain Guintoli e Markus Reiterberger. Anche se, come si è visto, nel FIM EWC i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Lo testimonia anche la madornale scivolata di Randy De Puniet al Raccordement con la Yamaha R1 #99 di KM99. Ne ha approfittato Kawasaki WEBIKE Trickstar, con in equipaggio il nostro Christian Gamarino, per guadagnare la terza posizione di Formula EWC.

La situazione nella Superstock

Bella lotta nella Superstock con Honda National Motos a confronto diretto con Tecmas MRP BMW Racing Team. Per quanto concerne l’Italia, in evidenza Jacopo Cretaro (Slider Endurance Honda #119), il team Aviobike by M2 REVO Racing Aprilia #111 (Luca Bernardi, Samuele Cavalieri, Kevin Calia e Francesco Cocco) e Kevin Manfredi (Wojcik Racing Honda #777). Tutti pretendenti al podio di classe Superstock. Brutte notizie per Flavio Ferroni (protagonista di una caduta) e Simone Saltarelli, fuori gioco per dei problemi registratisi sulla propria Kawasaki Louit Moto #33.