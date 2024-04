La bandiera rossa gli ha impedito di andare all’attacco di Nicholas Spinelli, però Toprak Razgatlioglu può essere soddisfatto dei 20 punti conquistati oggi in Gara 1 ad Assen. Anche se avrebbe voluto vincere, cosa che non gli è mai riuscita al TT Circuit, è comunque arrivato davanti ad Alvaro Bautista e agli altri rivali principali.

Superbike Assen, l’analisi di Razgatlioglu

Il bilancio finale del pilota del team ROKiT BMW Motorrad è positivo: “Era la prima volta in cui guidavo questa moto in queste condizioni difficili. Il primo intermedio era completamente bagnato, però tutti hanno utilizzato le gomme slick e hanno cercato di trovare una buona traiettoria. In generale, nei primi giri ho solo guardato gli altri piloti. Poi ho visto alcune linee asciutte e ho iniziato a spingere. Mi sarebbe servito un giro in più per la vittoria, ma queste sono le corse. C’è stata la bandiera rossa e tutto è finito. Stavo lottando con Alvaro. Sono felice, perché abbiamo conquistato un altro podio. Sembra che siamo forti, però stiamo ancora imparando“.

Razgatlioglu con il secondo posto odierno si è portato a quota 91 punti nella classifica generale, gli stessi di Alvaro Bautista e 1 in meno del leader Nicolò Bulega. È in un’ottima situazione, forse anche migliore di quella che immaginava prima che partisse il campionato Superbike 2024.

Toprak e la scelta delle gomme

L’ex rider dei team Kawasaki Puccetti e Pata Prometeon Yamaha ha anche parlato della scelta delle gomme, con Spinelli che è stato l’unico a montare la doppia intermedia: “Avevo capito che avesse le gomme da bagnato, ma dopo la gara ho visto che aveva le intermedie. Questo è positivo, perché significa che hanno un’ottima aderenza. Ero andato in griglia con le gomme intermedie, era più facile guidare. Le slick davano una sensazione strana a causa dello scivolamento. Ho visto la caduta di Iannone, che ha toccato la linea bianca. Ho guidato con calma, prendendo buoni punti per il Mondiale. Ho ottenuto un podio e questo è perfetto per me. Domani avremo un’altra gara“.

Anche Razgatlioglu e il team avevano pensato agli stessi pneumatici utilizzati da Spinelli, però poi c’è stato un cambiamento di strategia. È andata bene, 20 punti sono in cassa e domani può riprovare a dare l’assalto alla sua prima vittoria assoluta ad Assen. Anche per BMW sarebbe la prima.

