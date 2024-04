Nel segno di una corsa spettacolare ed avvincente (con un brivido finale) si è aperta la stagione del decimo anniversario dalla nascita del MotoAmerica Superbike come lo si conosce oggi, gestito da KAVE Group capitanato dal tre volte Campione del Mondo 500cc Wayne Rainey. Gara 1, disputatasi sui saliscendi del leggendario tracciato di Road Atlanta in Braselton, ha riproiettato sul gradino più alto del podio Cameron Beaubier. Al rientro dall’infortunio rimediato al Pittsburgh International Race Complex nel 2023, il cinque volte Campione della serie ha avuto ragione dell’ex compagno di squadra nonché tri-Campione in carica Jake Gagne (2°) e del poleman Bobby Fong (3°) al culmine di 19 giri tiratissimi con tre piloti transitati in 332 millesimi di secondo sotto la bandiera a scacchi.

Cameron Beaubier torna alla vittoria

Se queste sono le premesse, si prospetta un MotoAmerica Superbike 2024 particolarmente esaltante. Scattato dalla quinta casella dello schieramento, Cameron Beaubier ha adottato una strategia pressoché perfetta. Superata la tipica scrematura del gruppo di testa, originariamente composto da ben nove piloti, ha braccato come un’ombra le due R1 di Jake Gagne (Attack Performance Yamaha) e Bobby Fong (Wrench Motorcycles Yamaha) per quasi tutta la contesa. Fino ad un paio di giri dal termine, quando l’ex Mondiale Moto2 ha cambiato passo, ribadendo il suo feeling straordinario con i 4 km del tracciato della Georgia.

Volata elettrizzante

Sbarattatosi di Bobby Fong, alla penultima tornata Cameron Beaubier è andato all’assalto della prima posizione, subendo prontamente la contro-replica di Jake Gagne nell’allungo che immette sull’ultima curva. Il numero 1 tuttavia ha visto sfumare sul più bello l’ennesimo trionfo nel campionato a stelle e strisce con un sorpasso di potenza (a proposito: gran motore la BMW…) del portacolori Tytlers Cycle Racing a metà del decisivo nonché conclusivo 19esimo giro. ‘Cam‘ ha così messo in cassaforte la sesta affermazione di sempre con questi colori. Oltretutto nel palcoscenico dove tutto cominciò. Dodici mesi or sono, proprio in quel di Road Atlanta, centrò il primo hurrà alla guida della M 1000 RR dopo il ritorno in madrepatria. Nota a margine: anche in quel caso si trattava della gara inaugurale della stagione…

Jake Gagne si lecca le ferite

Una splendida vittoria per il californiano, naturalmente primo leader di campionato, contrapposta logicamente ad una sonora batosta per Jake Gagne. Nonostante abbia concluso secondo davanti a Bobby Fong e guadagnato di conseguenza punti preziosi in ottica classifica generale, il rammarico per aver perso il confronto diretto-e-personale con il suo ex-capo-squadra sotto le insegne Attack Yamaha resta eccome.

Le Ducati inseguono, spavento per Loris Baz

Masticano amaro anche le due Warhorse HSBK Racing Ducati. Josh Herrin ha dovuto rimediare ad una garibaldina manovra di Bobby Fong all’ultima curva nel corso del settimo giro mentre guidava la gara. Spedito ben al di fuori dal nastro d’asfalto, si è ritrovato costretto a recuperare dalla nona posizione e, non da meno, un gap di 5″ dai piloti che lo precedevano. Con una serie di sorpassi ha salvato il salvabile con la quinta posizione dietro Sean Dylan Kelly (TopPro Racing Team BMW). Il recente vincitore della Daytona 200 ha preceduto il rientrante compagno di squadra Loris Baz (6°), finora mai realmente competitivo questo fine settimana.

Spavento per Loris Baz

Lo stesso motociclista francese ha tuttavia lasciato tutti con il fiato sospeso per qualche istante. Una volta transitato sotto la bandiera a scacchi è rimasto coinvolto in una strana carambola dalla dinamica ancora poco chiara, non inquadrata dalle telecamere, con Richie Escalante che sopraggiungeva dietro di lui: un botto violento, con le rispettive moto parse molto ammaccate. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per entrambi i piloti. Insomma, per l’ex Mondiale Superbike e MotoGP un ritorno nella Superbike americana iniziato con il piede sbagliato…

Roberto Tamburini al debutto in Supersport

Tutt’altro umore per il giramondo Roberto Tamburini. Alla prima uscita ufficiale in sella alla F3 800 RR vestita con i colori Equitea MV Agusta by MP13 Racing, ha ben figurato in Gara 1 del MotoAmerica Supersport. Con performance in costante ascesa, il nostro ‘Tambu’ ha messo a segno una solida settima posizione a 12 secondi dal vincitore PJ Jacobsen (Rahal Ducati Moto), concedendosi il lusso di tenere il ritmo dei battistrada nei primi giri. Niente male considerando che ha scoperto moto, circuito, campionato e realtà soltanto venerdì. Domenica 21 aprile nuova chance in Gara 2 (partenza prevista alle 20:10 italiane), a seguire la seconda manche della Superbike. Come sempre sarà il servizio in abbonamento MotoAmerica Live+ a garantire la trasmissione in diretta web streaming dell’evento.